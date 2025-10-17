Découvrez les rails KLEIN pour portes et panneaux coulissants vitrés, en bois ou en métal : créez des espaces plus vastes et plus beaux, gagnez en flexibilité.



Nous sommes experts dans la conception et la fabrication de systèmes d’architecture intérieure coulissants et pliants à forte valeur ajoutée.



Notre mission : garantir aux professionnels de l’architecture et de la construction un niveau d’excellence grâce à des applications inspiratrices et à un service intégral.



Notre ambition : concevoir et créer des espaces transformables, des pièces qui s’adaptent au mode de vie et aux émotions de leurs utilisateurs.



Les applications coulissantes et pliantes KLEIN® jouent avec le mouvement et la lumière pour structurer les espaces résidentiels et commerciaux.



Notre engagement : accompagner les architectes et les installateurs dès la naissance de leur idée, depuis la phase de conception jusqu’à la réalisation.



Notre département technique au service du client, notre équipe spécialement dédiée aux prescripteurs ainsi que notre bibliothèque d’objets BIM sont quelques exemples des moyens que nous mettons à votre disposition.



Les certifications internationales les plus exigeantes en matière de conception attestent de notre savoir-faire, fruit de plus de 90 ans d’expérience et d’innovation constante.



C’est dans notre usine de Barcelone que nous réalisons tous les tests de conception, de modélisation, de fabrication et de postproduction, ainsi que l’assemblage complet de nos produits. Nous tirons notre fierté d’un travail bien fait et accordons la plus grande importance aux détails, même invisibles, mais qui font la différence.



Les systèmes KLEIN® et leur système de freinage KSC-Klein Soft Closing sont testés à plus de 100.000 cycles. Tous nos systèmes et nos dispositifs de freinage bénéficient d’une garantie de 5 ans.



Le savoir-faire de KLEIN :

