ConnexionS'abonner
Fermer
LATITUDE 180 - Batiweb

LATITUDE 180

ZA du pré Govelin
44410 HERBIGNAC
France
Site web de la marque

Produits de la marque

Décoflex SW14

Latitude 180 vous présente le Décoflex SW12, revêtement pour piste d’athlétisme : un revêtement imperméable de 14mm composé d’un coulis de résine polyuréthane 2 composant avec épandage à refus granulés...

En savoir plus Documentation

Décoflex DUO

Latitude 180 vous présente le Décoflex SW12, revêtement de sol sportif bi-couche :La couche supérieure est constituée de granulés EPDM de haute densité, d ‘une épaisseur de 3 ou 4mm, et d’une couche de...

En savoir plus Documentation

Décoflex Universal

Latitude 180 vous présente le Décoflex Universal. Nos revêtements sont mis en oeuvre sur tout support sain, sec et plan, tel que dallage ou chape béton, ou chape d'asphalte. L'application " in situ " se...

En savoir plus Documentation

Néoflex Série 500

Latitude 180 vous présente le Néoflex 500, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré (20 %) et de caoutchouc recyclé (de 80%). Ses propriétés antidérapantes, son esthétique, sa résistance,...

En savoir plus Documentation

Néoflex Série 600

Latitude 180 vous présente le Néoflex 600, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré (90 à 100%) et de caoutchouc recyclé (de 5 à 10%). Ses propriétés antidérapantes, son esthétique,...

En savoir plus Documentation

Néoflex Série 700

Latitude 180 vous présente le Néoflex 700, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré (70 à 80%) et de caoutchouc recyclé (de 20 à 30%). Ses propriétés antidérapantes, son esthétique,...

En savoir plus Documentation

Néoflex Série 800

Latitude 180 vous présente le Néoflex 800, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré à 100%. Ses propriétés antidérapantes, son esthétique, sa résistance, assurent des qualités de confort...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.