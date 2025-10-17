LATITUDE 180
44410 HERBIGNAC
France
Néoflex piscine (revêtements de sols caoutchouc)
Revêtement de sol qui répond aux normes de l'antidérapance, celui-ci est classé R10, sa qualité amortissante réduit automatiquement les accidents causés par les chutes. De plus, les blessures ou coupures...
Décoflex SW14
Latitude 180 vous présente le Décoflex SW12, revêtement pour piste d’athlétisme : un revêtement imperméable de 14mm composé d’un coulis de résine polyuréthane 2 composant avec épandage à refus granulés...
Décoflex DUO
Latitude 180 vous présente le Décoflex SW12, revêtement de sol sportif bi-couche :La couche supérieure est constituée de granulés EPDM de haute densité, d ‘une épaisseur de 3 ou 4mm, et d’une couche de...
Décoflex Terrain de Tennis
Latitude 180 vous présente le Décoflex terrain de tennis Revêtement de sol synthétique en lès spécialement conçu pour le tennis par les américains.
Décoflex Universal
Latitude 180 vous présente le Décoflex Universal. Nos revêtements sont mis en oeuvre sur tout support sain, sec et plan, tel que dallage ou chape béton, ou chape d'asphalte. L'application " in situ " se...
Néoflex Série 500
Latitude 180 vous présente le Néoflex 500, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré (20 %) et de caoutchouc recyclé (de 80%). Ses propriétés antidérapantes, son esthétique, sa résistance,...
Néoflex Série 600
Latitude 180 vous présente le Néoflex 600, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré (90 à 100%) et de caoutchouc recyclé (de 5 à 10%). Ses propriétés antidérapantes, son esthétique,...
Néoflex Série 700
Latitude 180 vous présente le Néoflex 700, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré (70 à 80%) et de caoutchouc recyclé (de 20 à 30%). Ses propriétés antidérapantes, son esthétique,...
Néoflex Série 800
Latitude 180 vous présente le Néoflex 800, revêtement de sol constitué de caoutchouc synthétique coloré à 100%. Ses propriétés antidérapantes, son esthétique, sa résistance, assurent des qualités de confort...
Playflex (dalle de sécurité amortissante)
Latitude 180 vous présente le Playflex, une Alternative aux sols coulés. Composée de caoutchouc noir recyclé liés par une résine polyuréthane, revêtue sur le dessus d'un tapis haute densité de notre gamme...