La personnalité de cette marque suisse traditionnelle reflète un mélange de design, qualité et fonctionnalité. LAUFEN, la marque premium sous l’égide de ROCA, est l’un des fabricants leaders, bénéficiant d’un réseau de distribution mondial.

Les principales compétences de la société sont ses connaissances dans le domaine de la fabrication de matériel sanitaire. Depuis plus de 125 ans, la marque LAUFEN utilise le plus ancien matériau malléable connu pour fabriquer des articles de matériel sanitaire innovateurs dans des usines de pointe avec la précision suisse légendaire.

Une connaissance des salles de bains en tant que telles développée à partir de la compétence de LAUFEN en termes de fabrication céramique et de design sophistiqué.

Ce qui fait des produits LAUFEN des articles uniques dès le premier coup d’œil est sans aucun doute leur design suisse unissant deux tendances majeures: le design italien émotionnel du Sud et la tradition de précision et de clarté du Nord.

Pour LAUFEN, la qualité présente deux aspects: le savoir-faire en termes de fabrication et le haut degré de bénéfice pratique que la salle de bains apporte au client, qui n’est souvent pas immédiatement apparent.

LAUFEN, une société suisse fabriquant des produits qui permettent d’utiliser l’eau, une ressource précieuse, avec modération, montre ainsi son engagement pour les ressources naturelles et la production respectueuse de l’environnement.

Le travail visionnaire avec la porcelaine nécessite une connaissance de la matière, une approche expérimentale et la capacité de traduire les idées en processus industriels.

LAUFEN manipule ce matériau délicat avec la plus grande attention et la passion de la meilleure qualité suisse.

Plus intelligent, plus grand, plus efficace, plus tourné vers le futur: LAUFEN a toujours regardé plus loin. Elle inclut une gestion de l’économie des ressources et un recyclage intelligent même pendant le processus de production, ainsi que des produits qui réduisent la quantité d’eau utilisée.

Le savoir-faire de LAUFEN :