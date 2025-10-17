LECHLER COATINGS France - Batiweb

LECHLER COATINGS France
38113 VEUREY VOROIZE
France
Lechler since 1858 - The culture of colour for your life
Depuis 1858 Lechler est fabricant de peinture liquide pour les secteurs de l’Industrie, du Refinish, du Bâtiment, du Yachting et de l’Habitat, cinq secteurs représentés par les cinq marques du Groupe.
Des 600 employés repartis dans le monde entier, plus de 100 personnes travaillent dans les laboratoires R&D, Développement Couleur et Qualité qui sont à l'origine de toutes nos innovations en termes de couleurs, effets et finitions.
Nous mettons en avant la culture de la couleur, nous en connaissons le langage, les néologismes, nous étudions les tendances et les scénarios futurs et surtout nous possédons la technologie pour le réaliser.
Tous les Process de Qualité sont certifiés selon la Norme ISO 9001:2015, le Management Environnemental selon la Norme ISO 14001:2015.
Venez nous voir sur :
https://www.youtube.com/watch?v=aV1Tr3NvtQE
Lechler: haute productivité et effets pour le monde de l'habitat
2K PLASTICGRIP WS (LS943) est une laque acrylique 2K à solvant en adhésion directe sur PVC, plastiques, matérieux non ferreux, verre pour teintes à effets. Avec ses pigments...
FRAMECOAT PVC Laque acryliques 2K en adhésion directe sur PVC pour teintes unies
FRAMECOAT PVC (LS282 et LS472) - certifiée CSTB - est une laque acrylique 2K à solvant en adhésion directe sur PVC, plastiques, aluminium pour teintes unies qui existe...
Laque acrylique HydroFramecoat PVC Flex LH 282
Laque acrylique bi-composant semi-mate (25-35 gloss) avec adhésion directe sur supports en PVC rigide et flexible et ABS. Utilisée pour la peinture de bâtis de fenêtres en...
2K PLASTICGRIP WS Laque acrylique 2K en adhésion directe sur PVC pour effets métallisés
2K PLASTICGRIP WS (LS943) est une laque acrylique 2K à solvant en adhésion directe sur PVC, plastiques, matérieux non ferreux, verre pour teintes à effets. Avec...
Lechler et CSTB, PVC et couleurs : enfin un choix large et certifié.
Lechler obtient la certification QB33 « Profilés PVC revêtus» du CSTB avec ses gammes au solvant : Framecoat PVC LS282 et Framecoat PVC Matt LS472 et hydrodiluable : HydroFramecoat...
Lechler: solutions certifiées CSTB pour le laquage du PVC
FRAMECOAT PVC (LS282 et LS472) - certifiée CSTB - est une laque acrylique 2K à solvant en adhésion directe sur PVC, plastiques, aluminium pour teintes unies qui existe...
Dialogue de couleurs
"Dialogue de couleurs" est une vidéo qui met en avant le concept de Lechler "Color Design: le culture de la couleur". La vidéo est un dialogue sur le monde de la couleur...
Color Design by Lechler à architect@work Paris 26 – 27 septembre / stand 163
Color Design by Lechler à architect@work Paris 26 – 27 septembre / stand 163 Color design est un concept de Lechler qui s’adresse aux décideurs dans le monde de l’habitat,...