LECHLER COATINGS France - Batiweb

Lechler since 1858 - The culture of colour for your life

Depuis 1858 Lechler est fabricant de peinture liquide pour les secteurs de l’Industrie, du Refinish, du Bâtiment, du Yachting et de l’Habitat, cinq secteurs représentés par les cinq marques du Groupe.

Des 600 employés repartis dans le monde entier, plus de 100 personnes travaillent dans les laboratoires R&D, Développement Couleur et Qualité qui sont à l'origine de toutes nos innovations en termes de couleurs, effets et finitions.



Nous mettons en avant la culture de la couleur, nous en connaissons le langage, les néologismes, nous étudions les tendances et les scénarios futurs et surtout nous possédons la technologie pour le réaliser.

Tous les Process de Qualité sont certifiés selon la Norme ISO 9001:2015, le Management Environnemental selon la Norme ISO 14001:2015.

