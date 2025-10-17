Les Menuiseries Françaises, filiale du groupe Saint-Gobain conçoit et commercialise, en ventes directes aux professionnels, des menuiseries intérieures et extérieures en aluminium, PVC et bois, pour le neuf et la rénovation.



Spécialiste de la menuiserie intérieure et extérieure, pour le neuf et la rénovation, nous commercialisons uniquement des produits de qualité auprès des professionnels artisans et constructeurs. Une quête constante de qualité, confirmée par les différentes certifications de nos usines et produits (ISO 9001, Origine France Garantie, NF menuiseries, etc.), tout en répondant aux exigences de hautes performances énergétiques, de design et d’innovation.



Fenêtres, volets, portes d'entrée, blocs-portes intérieurs et escaliers, tous les produits sont fabriqués dans les 10 usines françaises certifiées ISO 9100. Les Menuiseries Françaises est le partenaire des professionnels de la menuiserie.



La marque des menuisiers poseurs indépendants et des constructeurs de maisons individuelles commercialise exclusivement auprès des professionnels des menuiseries extérieures et intérieures fabriquées dans ses usines françaises.



Le savoir-faire Les Menuiseries Françaises :

Porte d'entrée aluminium vitrées Tempo V

Baie coulissante en aluminium PRESTANCE

Fenêtre aluminium ouvrant caché VISUAL