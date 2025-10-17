Les Menuiseries Françaises
69470 COURS
France
Les Menuiseries Françaises, filiale du groupe Saint-Gobain conçoit et commercialise, en ventes directes aux professionnels, des menuiseries intérieures et extérieures en aluminium, PVC et bois, pour le neuf et la rénovation.
Spécialiste de la menuiserie intérieure et extérieure, pour le neuf et la rénovation, nous commercialisons uniquement des produits de qualité auprès des professionnels artisans et constructeurs. Une quête constante de qualité, confirmée par les différentes certifications de nos usines et produits (ISO 9001, Origine France Garantie, NF menuiseries, etc.), tout en répondant aux exigences de hautes performances énergétiques, de design et d’innovation.
Fenêtres, volets, portes d'entrée, blocs-portes intérieurs et escaliers, tous les produits sont fabriqués dans les 10 usines françaises certifiées ISO 9100. Les Menuiseries Françaises est le partenaire des professionnels de la menuiserie.
La marque des menuisiers poseurs indépendants et des constructeurs de maisons individuelles commercialise exclusivement auprès des professionnels des menuiseries extérieures et intérieures fabriquées dans ses usines françaises.
Le savoir-faire Les Menuiseries Françaises :
- Porte d'entrée aluminium vitrées Tempo V
- Baie coulissante en aluminium PRESTANCE
- Fenêtre aluminium ouvrant caché VISUAL
VISUAL, l'ouvrant caché nouvelle génération de Menuiseries Françaises. La fenêtre aluminium ouvrant caché est aussi belle à l'extérieur...
Baie coulissante en aluminium PRESTANCE
Les Menuiseries Françaises présente sa baie coulissante aluminium PRESTANCE, aux profils réduits et excellentes performances thermiques laisse entrer la lumière pour un habitat...
Porte d'entrée aluminium vitrées Tempo V
Les Menuiseries Françaises dévoile une nouvelle gamme de portes d'entrée aluminium vitrage tout hauteur pour bénéficier des apports de lumières naturelles. Portes...
SPIRANOBOIS : escalier design associant bois et acier
SPIRANOBOIS de forme hélicoïdale est résolument contemporain avec l’accord de ces deux matières pour un résultat 100% design. Réversible gauche ou droite,...
La qualité de l’air : MYVENTIL des Menuiseries Françaises : la solution !
La qualité de l’air intérieur est aujourd’hui au cœur des gestes barrières. GIMM Menuiseries, la solution globale des menuiseries intérieures et extérieures...
SPIRANOMÉTAL : escalier en acier pour une touche de modernité tout en élégance
Résolument dans l’air du temps avec sa modernité et l’accord de ces deux matières, acier et rampe en tube inox, le nouvel escalier SPIRANOMÉTAL s’impose avec...