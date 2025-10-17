LG ELECTRONICS
95942 Roissy CDG Cedex
France
Dans le monde entier, le groupe LG se distingue par sa créativité et son avance technologique orientées vers la satisfaction complète des besoins de l'utilisateur.
L’histoire de LG commence en 1947 quand l’entrepreneur Koo In-Hwoi fonde la société Lak Hui Chemical (prononcé Lucky Chemical). Comme son nom l’indique, cette firme était spécialisée dans les produits chimiques. En 1958, Goldstar est créée en tant que société spécialisée dans l’électronique. C’est elle qui, des dizaines d’années plus tard, deviendra LG ELECTRONICS. Les deux compagnies formeront finalement une seule structure à partir de 1983 : le groupe Lucky-Goldstar.
Ce n’est qu’en 1995 que le désormais célèbre nom LG est choisi. À cette époque, les produits électroniques de la firme prennent de plus en plus d’importance, surtout sur le marché américain. Pour s’adapter à ce dernier, le nom « Lucky-Goldstar » est abrégé et la société lance un slogan accrocheur à partir de ses initiales : Life’s Good.
LG ELECTRONICS est aujourd’hui un leader mondial dans la fabrication de produits technologiques dans l'électronique grand public et professionnelle.
LG ELECTRONICS s’efforce d’offrir à ses clients de nouveaux produits et de nouvelles technologies dans le but d’améliorer la vie de tous
LG ELECTRONICS se démarque également par ses produits de climatisation et chauffage.
Le savoir-faire de LG ELECTRONICS :
- TV
- Audio/Vidéo
- Electroménager
- Informatique
- Photovoltaïque
Chauffe-eau Thermodynamique 200 litres A+, Connecté avec Compresseur Inverter
Solution de production d'eau chaude économe en énergie qui combine les technologies avancées de LG sur les pompes à chaleur et les systèmes de contrôle intelligents. Depuis...
Chauffe-eau Thermodynamique connecté avec compresseur Inverter
Le design du chauffe-eau thermodynamique de LG a été travaillé pour pouvoir se fondre dans votre décor. Avec sa façade grise brossée et sa télécommande...
THERMA V R32 Monobloc par LG ELECTRONICS
Découvrez la Solution de chauffage PAC avec le Split THERMA V Monobloc tout-en-un à l'efficacité optimale grâce au réfrigérant écologique R32. Installation...
THERMA V Split par LG ELECTRONICS
La THERMA V Split – Eau chaude sanitaire intégrée est un produit tout-en-un qui allie une unité intérieure et un réservoir d'eau, pour une installation simple...
DUALCOOL DELUXE UVnano Climatiseur Réversible 2,5 kW par LG ELECTRONICS
Avec sa façade moderne et élancée, profitez du climatiseur Deluxe au design élégant qui s’intègre harmonieusement à votre décor. Avec un affichage...
DUALCOOL DELUXE UVnano Climatiseur Réversible 6,6 kW par LG ELECTRONICS
Avec sa façade moderne et élancée, profitez du climatiseur Deluxe au design élégant qui s’intègre harmonieusement à votre décor. Avec un affichage...
