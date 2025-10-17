ConnexionS'abonner
LG ELECTRONICS

Paris Nord II 117 Avenue des Nations BP 59372 Villepinte
95942 Roissy CDG Cedex
France
Dans le monde entier, le groupe LG se distingue par sa créativité et son avance technologique orientées vers la satisfaction complète des besoins de l'utilisateur.

L’histoire de LG commence en 1947 quand l’entrepreneur Koo In-Hwoi fonde la société Lak Hui Chemical (prononcé Lucky Chemical). Comme son nom l’indique, cette firme était spécialisée dans les produits chimiques. En 1958, Goldstar est créée en tant que société spécialisée dans l’électronique. C’est elle qui, des dizaines d’années plus tard, deviendra LG ELECTRONICS. Les deux compagnies formeront finalement une seule structure à partir de 1983 : le groupe Lucky-Goldstar.

Ce n’est qu’en 1995 que le désormais célèbre nom LG est choisi. À cette époque, les produits électroniques de la firme prennent de plus en plus d’importance, surtout sur le marché américain. Pour s’adapter à ce dernier, le nom « Lucky-Goldstar » est abrégé et la société lance un slogan accrocheur à partir de ses initiales : Life’s Good.

LG ELECTRONICS est aujourd’hui un leader mondial dans la fabrication de produits technologiques dans l'électronique grand public et professionnelle.

LG ELECTRONICS s’efforce d’offrir à ses clients de nouveaux produits et de nouvelles technologies dans le but d’améliorer la vie de tous

LG ELECTRONICS se démarque également par ses produits de climatisation et chauffage.

Le savoir-faire de LG ELECTRONICS :

  • TV
  • Audio/Vidéo 
  • Electroménager 
  • Informatique 
  • Photovoltaïque 

