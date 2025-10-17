ConnexionS'abonner
MACOCCO Vitrages

81 RUE IRENE ET F JOLIOT CURIE
93170 BAGNOLET
France
NOUS FABRIQUONS LE VITRAGE QUE VOUS RECHERCHEZ.

Nous sommes un groupe familial indépendant spécialisé dans les transformations du verre plat.

Nous commercialisons les meilleurs verres et les accessoires nécessaires à leur pose.

Nous fabriquons pour vous avec ces verres le vitrage répondant à votre demande :

  • Doubles ou triples vitrage isolants : Vim
  • Vitrages trempés & trempés HST : Séristal
  • Vitrages feuilletés, trempés feuilletés & feuilletés composites : Plastofloat
  • Simples & doubles vitrages extérieurs collés pour façades VEC & collage sur cadres : Vim VEC avec le Pass VEC du CSTB
  • Systèmes complets pour façades VEA : Panoramic
  • Simples et doubles vitrages agrafés & les pièces nécessaires à leur fixation avec les Avis Techniques du CSTB.

Les vitrages de MACOCCO:

  • Isolants
  • Feuilletés
  • Sérigraphiés
  • Laqués & miroirs
  • Satinés
  • Imprimés & armés
  • Trempés & Pièces
  • Façonnés
  • Verres
  • Contre le Feu
     

