MACOCCO Vitrages

NOUS FABRIQUONS LE VITRAGE QUE VOUS RECHERCHEZ.

Nous sommes un groupe familial indépendant spécialisé dans les transformations du verre plat.

Nous commercialisons les meilleurs verres et les accessoires nécessaires à leur pose.

Nous fabriquons pour vous avec ces verres le vitrage répondant à votre demande :

Doubles ou triples vitrage isolants : Vim

Vitrages trempés & trempés HST : Séristal

Vitrages feuilletés, trempés feuilletés & feuilletés composites : Plastofloat

Simples & doubles vitrages extérieurs collés pour façades VEC & collage sur cadres : Vim VEC avec le Pass VEC du CSTB

Systèmes complets pour façades VEA : Panoramic

Simples et doubles vitrages agrafés & les pièces nécessaires à leur fixation avec les Avis Techniques du CSTB.

Les vitrages de MACOCCO :