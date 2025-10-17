MACOCCO Vitrages
93170 BAGNOLET
France
NOUS FABRIQUONS LE VITRAGE QUE VOUS RECHERCHEZ.
Nous sommes un groupe familial indépendant spécialisé dans les transformations du verre plat.
Nous commercialisons les meilleurs verres et les accessoires nécessaires à leur pose.
Nous fabriquons pour vous avec ces verres le vitrage répondant à votre demande :
- Doubles ou triples vitrage isolants : Vim
- Vitrages trempés & trempés HST : Séristal
- Vitrages feuilletés, trempés feuilletés & feuilletés composites : Plastofloat
- Simples & doubles vitrages extérieurs collés pour façades VEC & collage sur cadres : Vim VEC avec le Pass VEC du CSTB
- Systèmes complets pour façades VEA : Panoramic
- Simples et doubles vitrages agrafés & les pièces nécessaires à leur fixation avec les Avis Techniques du CSTB.
Les vitrages de MACOCCO:
- Isolants
- Feuilletés
- Sérigraphiés
- Laqués & miroirs
- Satinés
- Imprimés & armés
- Trempés & Pièces
- Façonnés
- Verres
- Contre le Feu
Vim vitrages isolants macocco
Vim vitrages isolants macocco est une gamme de doubles ou triples vitrages isolants plats ou bombés à lame d'air déshydraté ou de gaz, argon généralement. Elle comprend des vitrages à isolation thermique...
Vim VEC, vitrages isolants macocco pour façades VEC
Les Vim VEC sont des doubles vitrages isolants à hautes performances énergétiques conçus pour être collés sur cadres métalliques, le collage sur cadre peut être réalisé dans nos usines. Les panneaux...
Séristal Image, verre trempé avec décor personnalisé
Séristal Image est un vitrage décoré par impression numérique céramique, ce procédé imprime directement sur le verre un motif extrait d'un fichier numérique. Le vitrage est ensuite soumis à un traitement...
PLASTOFLOAT VITRAGES FEUILLETÉS POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION & L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Les Plastofloat sont constitués de verres et de films intercalaires assemblés pour obtenir une meilleure résistance aux impacts et une tenue améliorée des parois vitrées. En cas de heurts, les morceaux...
Panoramic VEA & Vim Panoramic
Panoramic VEA & Vim Panoramic sont des systèmes complets de simples ou doubles vitrages et de pièces métalliques pour la réalisation de façades et structures vitrées lisses, sans montants apparents. Les...
Doubles vitrages isolants de rénovation adaptables sur fenêtres anciennes : Vim Rénovation
Doubles vitrages équipés en usine d’un profil PVC leur permettant de s’adapter à un châssis ancien, ils sont conçus pour remplacer vos simples vitrages sans changer vos fenêtres. Deux systèmes de pose...