MATECIR DEFIBRIL

395 rue Albert Camus, Résidence St Joseph II Bat. H3
06700 Saint-Laurent-du-Var
France
En mai 2012, MATECIR SAS a racheté DEFIBRIL EURL, société pionnière en termes d’accès du public à la défibrillation cardiaque.

Créée en 2007, peu après la publication du décret de loi autorisant l’utilisation d’un DAE par tout un chacun, DEFIBRIL était rapidement devenue leader du marché français les années suivantes, grâce à son savoir-faire et à son expertise ainsi qu’à une présence étendue sur tout le territoire national.

Nos engagements
En choisissant MATECIR DEFIBRIL pour protéger la vie de vos concitoyens, vous êtes assurés de bénéficier de produits et services de la plus grande qualité :

  • Nous ne distribuons que des produits de fabricants sélectionnés sur des critères très précis 
  • Tous nos intervenants techniques sont des salariés de notre société. Ils bénéficient tous de notre couverture responsabilité civile.
  • Tous nos intervenants techniques sont des professionnels du secourisme expérimentés.
  • Une permanence technique téléphonique 7 jours/7 («Hotline 7j/7») est mise à votre disposition.
  • Nous assurons une veille attentive de l’évolution de la réglementation relative aux défibrillateurs et à leur maintenance.
  • Nous mettons en œuvre une veille sur les dysfonctionnements signalés par l’ANSM et les fabricants  (matériovigilance).
  • Notre activité est enregistrée par l’ANSM, en application de l’article R 5211-65-1 du Code de la Santé Publique.
  • Nous assurons la récupération des électrodes et des batteries des DAE avec recyclage conforme à la Directive DEEE (mise en déchetterie spécifique).
  • Nos certifications ISO 9001, ISO13485, AFNOR NF S99-170 vous assurent d’une qualité de services professionnelle.

Le savoir-faire de MATECIR DEFIBRIL :

  • DEA/DSA – ZOLL AED Plus
  • DEA/DSA ZOLL AED 3 - Défibrillateur connecté
  • DEA/DSA – Heartsine Samaritan - Le DAE le moins cher du marché
  • DEA-DSA Cardiac Science G5 - Un DAE bilingue
  • DSA – Philips Heartstart HS1
  • DSA – Philips Heartstart FRx
  • Consommables
  • Accessoires
  • Location
  • Maintenance
  • Formations
     

 

