MISAPOR AG

Au départ, trois visionnaires travaillant au développement et à la maturation d'une idée dans leur laboratoire au cœur des montagnes suisses. À l'arrivée, un groupe d'entreprises comptant plus de 50 employés dans différents pays d'Europe.

L'histoire de la réussite de MISAPOR a toujours été empreinte d'esprit inventif et pionnier. L'évolution n'est pas terminée. Aujourd'hui encore, MISAPOR développe d'autres variantes de matériaux de construction et des solutions innovantes.

Lors de la fondation de MISAPOR SA en 1982 à Surava (GR) en Suisse, la recette du granulat de verre cellulaire était déjà connue. Il fallut toutefois investir beaucoup de temps dans la recherche et le développement.

L'objectif était d'obtenir en permanence un produit final de qualité à la fois élevée et reproductible. La première usine fut mise en service à Surava en 1987. Une seconde basée à Dagmersellen vint s'y ajouter en 2002 en raison de l'accroissement de la demande. MISAPOR est fabriqué à partir de bouteille de verre recyclée provenant de différentes communes de Suisse.

MISAPOR est employé comme isolation sous fondation de bâtiment passif (y.c avec le Label E+ C-) et comme remblai allégé dans les travaux publics, la construction routière ou sur ouvrage, comme système de drainage, écran anti-bruit et encore bien d’autres applications.

Les matériaux MISAPOR sont certifiés par un Agrément Technique Européen, une certification française du CSTB ( Document Technique d’application) et à aussi fait office d’une campagne d’essai réalisé dans un grand Triax à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussée à Paris.

MISAPOR offre ainsi à ses clients une sécurité du plus haut niveau dans tous les domaines d'applications.

Le savoir-faire MISAPOR :