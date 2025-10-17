ConnexionS'abonner
MODULE 3D - Batiweb

MODULE 3D

31, avenue de la Plesse
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
France
MODULE 3D est une entreprise créée en 2009, spécialiste des matériaux d'ossature bois.

Deux des créateurs sont issus du milieu de la construction à ossature bois, dont le gérant Monsieur Gérard MACQUET. Passionnés de construction à ossature bois et d'environnement, leur objectif est de démocratiser les maisons et bâtiments à ossature bois, de les rendre accessible partout en France et pour tous publics.

Ils ont donc mis au point un système constructif d'une mise en œuvre facile, rapide et d'un prix accessible. Ce système constructif propose des modules de différents types: module standard, module d'angle, module fenêtre, module porte....

Ces modules sont développés en différentes tailles, afin que chacun puisse concevoir l'enveloppe de sa maison selon ses envies et adaptée à son terrain.

La meilleure manière d’y parvenir est de s’adresser directement à vous, les professionnels du bâtiment.

MODULE 3D est implanté en Essonne et livre tous les professionnels du bâtiment: artisans, entreprises du bâtiment, négoces. MODULE 3D est persuadé que les maisons à ossature bois sont l’avenir des constructions individuelles et que vous, professionnels de la construction, en êtes les acteurs principaux.

Le savoir-faire de MODULE 3D :

MODULES STANDARDS : MODULE 3D propose, aux professionnels de la construction, des matériaux de construction pour bâtiments et maisons à ossature bois.
Les modules forment l'ossature bois de la maison ou du bâtiment.
Tous les modules ont la même hauteur: 2500mm et la même profondeur: 200mm.
Seule la largeur des modules diffère, cela permet d'ajuster l'ossature bois et donc le mur aux exigences du client final.
Les modules standards ont différentes largeurs: 1800mm, 1200mm, 900mm, 600mm et 300mm.

MODULES SPECIFIQUES : Pour compléter l'offre de matériaux pour l'élévation de mur à ossature bois, MODULE 3D a mis au point plusieurs modules spécifiques.
Ces modules spécifiques répondent aux bases de la construction. Les modules spécifiques permettent d'élever les angles droits, les murs de refends et les ouvertures pour les fenêtres, portes et portes-fenêtres.
 

