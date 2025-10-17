La marque Novalux, entreprise familiale historique du marché italien depuis plus de 70 ans, propose sur le marché français un formidable savoir-faire en matière d'éclairage architectural.



Nos produits uniques et innovants, fabriqués en Italie, sauront mettre en valeur à travers l’éclairage, l’architecture de tous vos projets.



Novalux propose des solutions personnalisables et novatrices : systèmes linéaires modulaires à LED intégrées & plaques de plâtre avec profilés bandeaux LED intégrées, mais également des luminaires au design contemporain.



Depuis 1948, l’innovation est l’essence même de nos nouvelles créations design, dans l’optique de continuer à proposer des produits à la pointe de la technologie. Grâce à ce savoir-faire familial et une vision inspirée de l'avenir, Novalux se positionne en véritable partenaire pour vous accompagner dans l’ensemble de vos projets.



Le savoir-faire de NOVALUX :

Gamme Système : Des produits aux performances élevées et au design minimaliste, l’alliance parfaite entre technologie et élégance. Gamme complète de systèmes linéaires pour la création de lignes continues dans des projets nécessitant un éclairement important et un éblouissement faible et pour une grande variété d’applications. Permet de mettre en valeur et créer des détails architecturaux avec style.

Gamme Plafond et Mur : Découvrez tous les produits pour réaliser un éclairage complet, du sol au plafond. La gamme de suspensions Halos avec ses anneaux lumineux donnent vie à tous les espaces. Design minimaliste et intemporel, avec lignes rondes discrètes, existant en trois versions – éclairage direct, up/down, avec lumière interne, et existant en deux formats. Une jolie source d’inspiration pour tous vos projets lumineux, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux. Les profils P-30 Ready quant à eux, combinent fonctionnalité et aspect décoratif pour donner vie à un éclairage attrayant et élégant.

Gamme Downlight : Des encastrés fixes, orientables, personnalisables alliant performances élevées et design. Retrouvez une gamme complète pour l’éclairage général ou de précision, des plafonds et murs des projets résidentiels, tertiaires mais également pour l’éclairage des commerces. Ils garantissent un éclairage confortable grâce à un éblouissement faible, une excellente qualité de lumière (IRC 90) pour une grande variété d’applications.

Gamme Cartoon light : Grâce à son concept novateur unique, la famille CARTOON est à la pointe de l’éclairage linéaire. D’une ingénieuse simplicité, le système consiste en une plaque de plâtre avec un profil en aluminium intégré et un bandeau LED, avec lesquels vous pouvez créer des compositions infinies. L’innovation CARTOON vous permet de jouer avec les formes, les angles et les arêtes, sans interruption, du mur au plafond, en toute simplicité et avec une finition impeccable.