PERCHE INDUSTRIE
28330 LA BAZOCHE GOUET
France
Platelages Bois
Notre bureau d’études vous conseille et/ou conçoit, avec vous, le platelage adapté à vos besoins :-type de rainurage, -section des lames, -type d’adhérisation, -support de pose, -essence de bois (ipé,...
Kiosque « Océane »
Ce kiosque élégant avec sa toiture en lames bois est fabriqué en pin et sapin massif. Il se fixe sur platines galvanisées, hors sol.Il est fourni pré-assemblé, sans plancher. Il existe en différents diamètres...
Abri « urbain »
Ses lignes contemporaines en autorisent de multiples usages : abri bus, abri fumeurs, abri vélo, etc. Il est réalisé en pin ou sapin, en lamellé collé et bois massif.Il est fourni pré-assemblé ou totalement...
Passerelle piétonne bois « Montréal »
Droite ou cintrée, de 4 à 28 m, la passerelle Montréal est conçue pour le franchissement à pied de tout type d’environnements. Elle n’autorise pas le passage d’engins motorisés. En pin et lamellé collé,...
Passerelle piétonne bois/métal « New York »
Cette passerelle droite séduit par sa ligne très contemporaine, autant que par la qualité de sa finition et la sécurité qu’elle procure, notamment dans sa partie supérieure, conçue pour empêcher les enfants...
Bac « Orangerie »
Facilement manipulable par transpalette ou chariot élévateur, ca bac peut recevoir tout type de plantes ou arbustes.Réalisé en ipé et acier soudé, galvanisé, ses pieds sont réglables en hauteur. Il est...