PERCHE INDUSTRIE

La Petite Noue
28330 LA BAZOCHE GOUET
France
Platelages Bois

Notre bureau d’études vous conseille et/ou conçoit, avec vous, le platelage adapté à vos besoins :-type de rainurage, -section des lames, -type d’adhérisation, -support de pose, -essence de bois (ipé,...

Kiosque « Océane »

Ce kiosque élégant avec sa toiture en lames bois est fabriqué en pin et sapin massif. Il se fixe sur platines galvanisées, hors sol.Il est fourni pré-assemblé, sans plancher. Il existe en différents diamètres...

Abri « urbain »

Ses lignes contemporaines en autorisent de multiples usages : abri bus, abri fumeurs, abri vélo, etc. Il est réalisé en pin ou sapin, en lamellé collé et bois massif.Il est fourni pré-assemblé ou totalement...

Bac « Orangerie »

Facilement manipulable par transpalette ou chariot élévateur, ca bac peut recevoir tout type de plantes ou arbustes.Réalisé en ipé et acier soudé, galvanisé, ses pieds sont réglables en hauteur. Il est...

