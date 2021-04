Petzl Distribution est une entreprise française produisant du matériel de montagne et de sécurité, ainsi que des lampes frontales, pour des activités sportives (escalade, alpinisme, spéléologie, etc.) et professionnelles (travaux en hauteur, secours en montagne, etc.).

Notre entreprise, Petzl, est guidée depuis 50 ans par quatre piliers, quatre valeurs fondamentales, motivant toutes nos décisions : demeurer une entreprise familiale stable, encourager l’esprit pionnier pour imaginer les meilleures solutions, assurer l’excellence industrielle avec l’objectif zéro défaut et être proche de nos communautés en informant sur les bonnes pratiques à travers le monde pour plus de sécurité.

Petzl fabrique du matériel qui s'utilise dans deux domaines :

Le sport : matériel pour l'alpinisme, l'escalade, la spéléologie, la via ferrata, le canyonisme, le trail running…

Le milieu professionnel : matériel pour les travaux en hauteur (travaux plein vide, gréage, interventions sur toits et pentes, élagage, etc.) et le secours d'accès difficile (secours en montagne, secours pour travaux en hauteur et remontées mécaniques…)

La verticalité au quotidien !

Travailler en hauteur, c'est s'exposer à des risques. Avec nos solutions, ainsi qu'avec nos conseils techniques, vous bénéficiez de toute l’expertise Petzl pour que votre quotidien soit plus sûr.

Le savoir-faire de PETZL :

HARNAIS : Simples à utiliser, confortables, dotés de nombreux accessoires et techniquement adaptés aux contraintes des métiers pour lesquels ils sont conçus, les harnais Petzl sont une référence en terme d’efficacité et de sécurité aux travailleurs en hauteur.

CASQUES : Indispensables pour les travaux en hauteur et certaines activités industrielles, les casques assurent une protection efficace de l’utilisateur en cas de chute d’objet et en cas de chute de la personne.

SACS, ACCESSOIRES : Pour un travail serein, il faut avoir les bons outils : sacs, gants, accessoires... Petzl propose toute une gamme de produits ingénieux, issus de nombreuses années d'expérience et de pratique sur le terrain.

POULIES : Les poulies servent à hisser du matériel et, dans le domaine du secours, à effectuer un mouflage. Certaines peuvent intégrer un bloqueur pour faciliter les manœuvres, d’autres permettent le déplacement sur corde ou sur câble.

LAMPES FRONTALES PERFORMANTES : Robustes et puissantes, elles sont destinées à un usage intensif dans l’industrie, la maintenance et l’inspection.

LAMPES FRONTALES COMPACTES ET ROBUSTES : Lampes frontales conçues pour un usage fréquent, destinées aux marchés énergie et réseaux, bâtiment et maintenance.