PORTAILS BONNET

ZA de Pont d’Ouche
21360 Thorey-sur-Ouche
France
Créée en 1973, la société BONNET fut, jusque dans les années 2000, l’un des principaux fabricants de portails bois. Guidée par des exigences de qualité et de durabilité, elle s’est naturellement orientée vers une production de portails en aluminium de moyennes et fortes sections, standard et sur-mesure.

La collection BONNET s’adresse aux professionnels : artisans, paysagistes, menuisiers poseurs, installateurs de portails…

Depuis 2000, Bonnet Portails et Clôtures concentre son savoir-faire sur le travail exigeant de l’aluminium. Au fil des années, son expérience et ses hautes compétences ont permis à l’entreprise d’acquérir une solide réputation et d’être aujourd’hui plébiscitée par les professionnels du bâtiment.

Considéré par les vendeurs et poseurs de menuiseries extérieures comme un véritable partenaire de confiance, le fabricant français rayonne aujourd’hui dans tout l’Hexagone.
Pour connaître l’origine de Bonnet Portails et Clôtures, il faut remonter au début des années soixante-dix.  L’entreprise familiale rochelaise est alors spécialisée dans la production de portails, portillons et clôtures en bois. 

Soucieuse de s’adapter au marché et aux demandes de ses clients, la société se lance dans la fabrication de modèles en aluminium. Et c’est ainsi qu’en 1999, lors de son implantation à Thorey-sur-Ouche, en Côte-d’Or, l’entreprise transcende avec succès son savoir-faire artisanal.
 

Le savoir-faire Portails Bonnet

  •  Portail aluminium Orcades

Produits de la marque

