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Ripolin est une marque historique de peinture, née en 1888 et reconnue pour son savoir-faire dans la décoration, la protection et la rénovation des surfaces. Elle propose des solutions adaptées aux travaux de peinture intérieure comme extérieure.

Les gammes Ripolin permettent de peindre ou de rénover de nombreux supports : murs, plafonds, boiseries, meubles, radiateurs, carrelages, sols, façades, ferronneries, portes, fenêtres, volets et toitures. La marque développe également des produits d’étanchéité destinés aux murs, aux sols et aux couvertures.

Afin de faciliter la réalisation des travaux, Ripolin accompagne les particuliers et les professionnels avec des peintures simples à utiliser, des conseils de préparation et d’application, des inspirations décoratives, un nuancier et un simulateur de couleurs.

La majorité des produits Ripolin est fabriquée en France, dans les Hauts-de-France, près d’Amiens. La marque associe ainsi savoir-faire historique, performance des peintures, diversité des couleurs et accompagnement pour les projets de décoration, de rénovation et de protection du bâtiment.