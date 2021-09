La nacelle électrique 200 ATJ-E, symbole des investissements SALTI

La société SALTI, spécialisée dans la location de matériels pour les professionnels, consacre désormais une grande partie de ses investissements à l’achat de matériels verts et innovants. Découvrez la 200 ATJ-E, une nacelle articulée électrique tout-terrain, pouvant travailler à une hauteur de 20 mètres tout en offrant des performances similaires aux modèles diesel.

Depuis plus de 70 ans, SALTI apporte à ses clients une grande variété de matériels disponibles à la location. Conscient des enjeux environnementaux et souhaitant prendre part à la transition énergétique de ses clients, SALTI renouvelle son parc avec des matériels plus respectueux de l’environnement, sans pour autant perdre au niveau de la performance de ses machines. La 200 ATJ-E illustre très bien ce nouvel élan pris par SALTI.

Des performances similaires au diesel

Fonctionnant avec une motorisation 100% électrique et 4 roues motrices, la nacelle articulée 200 ATJ-E est une solution d’élévation très performante. Équipée d’essieux robustes avec freins hydrauliques immergés, d’essieu avant à glissement limité et du blocage manuel du différentiel, cette nacelle est capable de franchir des pentes jusqu’à 45%, ce qui fait d’elle la meilleure tout-terrain du marché.



Son architecture électrique est d’une grande fiabilité et simplicité, et les interactions entre l’homme et la machine sont rendues intuitives grâce à 2 écrans indiquant l’autonomie restante en heures ou encore l’indication du dévers en direct.



La 200 ATJ-E n’a donc rien à envier à ses équivalents diesel, et ses utilisateurs peuvent réaliser de nombreux travaux, sans être gêné par son autonomie, qui est de plus de 24h en mode intensif.

Ses principales caractéristiques techniques sont :

Hauteur de travail de 20 m

Déport jusqu'à 11,5 m

4 roues motrices

Capacité de franchissement de pente jusqu’à 45%

Dévers admissible : 4°

100% électrique

Pas d’émissions sonores et polluantes

Autonomie de plus de 24h

En intérieur comme en extérieur

Outre ses performances pures, le principal avantage de cette nacelle est qu’elle est électrique, non polluante et équipée de roues blanches no marking. Elle convient donc parfaitement à une utilisation en intérieur. De plus, elle n'émet pas d’émissions sonores, et répond donc à des contraintes de plus en plus spécifiques, comme par exemple dans les centres villes ou à proximité des hôpitaux, où il est souvent demandé des matériels non polluants et silencieux.



Ses performances permettent d’ailleurs de l’utiliser également sur des chantiers extérieurs, sur des terrains plats ou accidentés. Avec des mouvements hydrauliques réduits en fin de course, les chocs à l’intérieur du panier sont réduits, augmentant le confort et la sécurité de l’opérateur.

Une politique d’investissement assumée

Jean-Sébastien GUIOT, Président Directeur Général de SALTI, nous explique : “Il y a une forte demande de nos clients qui veulent répondre à la demande de leurs clients. C’est un mouvement global de toute la société, qui se manifeste par des attentes fortes et une véritable appétence pour ces produits.”



Les investissements de SALTI en 2021 et pour les années à venir s’orientent donc vers des matériels performants et respectueux de l’environnement, pour répondre aux obligations réglementaires et être en phase avec les attentes du marché.



Le loueur a conscience du rôle qu’il a à jouer dans l’accompagnement de ses clients dans leur transition énergétique. En créant une nouvelle gamme de matériels propres et innovants, facilement identifiables grâce à des autocollants, SALTI propose des alternatives durables avec des faibles niveaux d’émissions de CO2, de fumée d’échappement, de pollution et de nuisance sonore.



Vous pouvez dès à présent retrouver sur salti.fr tous les matériels verts et innovants SALTI, ainsi que l’intégralité du catalogue, qui est composé de plus de 600 références en élévation, manutention, travaux publics, énergie et bases-vie.

Pour en savoir plus exit_to_app