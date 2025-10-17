Pour obtenir une information de la part de la marque « SANICLEAN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créée en 2006, SANICLEAN a été la première société spécialisée dans la conception et la commercialisation de wc japonais et de sèche-mains à air pulsé en France.

Grâce à la qualité de ses produits, et son positionnement très attractifs en terme de prix, SANICLEAN deviendra très rapidement le N°1 dans la vente de wc japonais en volume en France et se verra ouvrir les portes de nombreux distributeurs spécialisés, grossistes, réseau professionnels, plombiers. Un second partenaire important OLFA, leader français de l’abattant wc haut de gamme, fera confiance à SANICLEAN en 2009 en lui confiant la fabrication d’un abattant japonais à marque OLFA, le modèle ASEO. Ce modèle destiné aux professionnels sera dès lors distribué dans tous les points de vente pro du réseau OLFA.

Juillet 2007 marque également le lancement du sèche-mains à air pulsé SANICLEAN. Les premiers clients, des restaurateurs et des hôteliers essentiellement, seront tellement satisfaits du sèche-mains nouvelle génération Willy-Willy de SANICLEAN, qu’ils en feront une publicité très importante auprès de leurs fournisseurs de matériels. Malheureusement la jeune existence de la société SANICLEAN, empêche à cette époque la signature de contrat de distribution avec les plus importants revendeurs.

En 2008, MAC DONALD’S décidera de faire confiance à SANICLEAN pour équiper de sèche-mains à air pulsé l’ensemble des restaurants en rénovation et en construction, FLUNCH et CAMPANILE seront également parmi les premiers. Dès lors, SANICLEAN dispose des références qui lui permettront de vendre ses produits à de nombreux clients.

Le savoir-faire de SANICLEAN :