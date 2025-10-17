ConnexionS'abonner
Fermer
SANICLEAN - Batiweb

SANICLEAN

22 rue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjan
France
Site web de la marque

Créée en 2006, SANICLEAN a été la première société spécialisée dans la conception et la commercialisation de wc japonais et de sèche-mains à air pulsé en France.

Grâce à la qualité de ses produits, et son positionnement très attractifs en terme de prix, SANICLEAN deviendra très rapidement le N°1 dans la vente de wc japonais en volume en France et se verra ouvrir les portes de nombreux distributeurs spécialisés, grossistes, réseau professionnels, plombiers. Un second partenaire important OLFA, leader français de l’abattant wc haut de gamme, fera confiance à SANICLEAN en 2009 en lui confiant la fabrication d’un abattant japonais à marque OLFA, le modèle ASEO. Ce modèle destiné aux professionnels sera dès lors distribué dans tous les points de vente pro du réseau OLFA.

Juillet 2007 marque également le lancement du sèche-mains à air pulsé SANICLEAN. Les premiers clients, des restaurateurs et des hôteliers essentiellement, seront tellement satisfaits du sèche-mains nouvelle génération Willy-Willy de SANICLEAN, qu’ils en feront une publicité très importante auprès de leurs fournisseurs de matériels. Malheureusement la jeune existence de la société SANICLEAN, empêche à cette époque la signature de contrat de distribution avec les plus importants revendeurs.

En 2008, MAC DONALD’S décidera de faire confiance à SANICLEAN pour équiper de sèche-mains à air pulsé l’ensemble des restaurants en rénovation et en construction, FLUNCH et CAMPANILE seront également parmi les premiers. Dès lors, SANICLEAN dispose des références qui lui permettront de vendre ses produits à de nombreux clients.

Le savoir-faire de SANICLEAN:

  • Abattant WC japonais
  • WC japonais
  • Douchette WC
  • Pack WC au sol pour abattant WC lavants – WC japonais
  • Cuvette suspendue de WC
  • Bati chasse
  • Sèche main
  • Balais WC jetables
  • Stérilisateur UV-C et lumière pour toilettes
  • Pièces détachées WC

 

 

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.