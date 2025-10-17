SANICLEAN
33610 Canéjan
France
Créée en 2006, SANICLEAN a été la première société spécialisée dans la conception et la commercialisation de wc japonais et de sèche-mains à air pulsé en France.
Grâce à la qualité de ses produits, et son positionnement très attractifs en terme de prix, SANICLEAN deviendra très rapidement le N°1 dans la vente de wc japonais en volume en France et se verra ouvrir les portes de nombreux distributeurs spécialisés, grossistes, réseau professionnels, plombiers. Un second partenaire important OLFA, leader français de l’abattant wc haut de gamme, fera confiance à SANICLEAN en 2009 en lui confiant la fabrication d’un abattant japonais à marque OLFA, le modèle ASEO. Ce modèle destiné aux professionnels sera dès lors distribué dans tous les points de vente pro du réseau OLFA.
Juillet 2007 marque également le lancement du sèche-mains à air pulsé SANICLEAN. Les premiers clients, des restaurateurs et des hôteliers essentiellement, seront tellement satisfaits du sèche-mains nouvelle génération Willy-Willy de SANICLEAN, qu’ils en feront une publicité très importante auprès de leurs fournisseurs de matériels. Malheureusement la jeune existence de la société SANICLEAN, empêche à cette époque la signature de contrat de distribution avec les plus importants revendeurs.
En 2008, MAC DONALD’S décidera de faire confiance à SANICLEAN pour équiper de sèche-mains à air pulsé l’ensemble des restaurants en rénovation et en construction, FLUNCH et CAMPANILE seront également parmi les premiers. Dès lors, SANICLEAN dispose des références qui lui permettront de vendre ses produits à de nombreux clients.
Le savoir-faire de SANICLEAN:
- Abattant WC japonais
- WC japonais
- Douchette WC
- Pack WC au sol pour abattant WC lavants – WC japonais
- Cuvette suspendue de WC
- Bati chasse
- Sèche main
- Balais WC jetables
- Stérilisateur UV-C et lumière pour toilettes
- Pièces détachées WC
WC Japonais au sol Excellence plus par SANICLEAN
Le modèle WC JAPONAIS EXCELLENCE PLUS est le must du WC japonais. Il se présente sous la forme d’un wc complet au design très épuré disposant d’encore plus...
WC Japonais suspendu monobloc COCOON HYGEA par SANICLEAN
Gratifié de la médaille d’or EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD 2019, ce wc lavant suspendu monobloc est doté de fonctions inédites sur le marché. Avantages produit...
WC Japonais suspendu Fresh par SANICLEAN
Le WC Japonais suspendu Fresh est composé de : cuvette suspendue carénée de taille standard SANS BRIDE et traitée anticalcaire pour une meilleure hygiène, d'un abattant...
WC Japonais suspendu Séduction par SANICLEAN
Le WC Japonais suspendu Séduction est composé de : cuvette suspendue de taille standard, abattant japonais SEDUCTION, version standard, et bâti Chasse autoportant. Avantages produit...
Bati chasse autoportant universel NF par SANICLEAN
Bâti chasse autoportant universel, certifié, NF, double Volume permettant d’accueillir nos cuvettes WC suspendues de taille standard et allongée. Fourni avec sa plaque de commande. Avantages...
Sèche mains à air pulsé Bora par SANICLEAN
Saniclean vous propose un nouveau concept de séchage pour vos mains. En effet plutôt que de plonger les mains, le BORA adopte un système de séchage Horizontal et Circulaire,...
Abattant WC japonais lavant Évidence par SANICLEAN
Nouveauté 2019, cet abattant lavant vous propose des fonctions inédites sur le marché des abattants japonais. Vous pourrez grâce à son programme de MÉMORISATION...
WC japonais au sol SENSATION avec ouverture et fermeture automatique par SANICLEAN
WC japonais au sol SENSATION avec ouverture et fermeture automatique : un magnifique WC japonais complet et design à poser au sol ! Avec une assise confortable et spacieuse, ce wc lavant...
