Pour obtenir une information de la part de la marque « SAS THÉBAULT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Créée en 1956 par ROBERT THÉBAULT et filiale du groupe BOUYER-LEROUX depuis le 1er octobre 2015.

Spécialisé dans la production et la distribution de produits en béton pour le Bâtiment, les Travaux Publics et l'Agriculture, nous mettons la qualité des produits et le service à la clientèle au cœur de notre politique de développement.

Nous développons en permanence des nouveaux produits innovants ce qui nous permet aujourd'hui de proposer un ensemble de gammes riches de plus de 2000 références.

Trois sites de production dans le Finistère (Plouédern), le Morbihan (Mauron) et l'Eure (Verneuil-sur-Avre).

Le savoir-faire de ROBERT THÉBAULT :

BATIMENT

Assainissement non collectif

Gestion des eaux pluviales Evacuation des fumées

Eléments de construction (appuis de fenêtre, prélinteaux, seuils de porte)

TP

Réseaux secs et voiries

Réseaux humides

Adduction d'eau

Stockage et soutènement

ENVIRONNEMENT

Clôtures

Bordure et bordurettes

PRODUITS DIVERS

Corps morts

Columbariums

Lest garage poids-lourds

Dalles container

Poliblocs et indiblocs

Poteaux à linge



