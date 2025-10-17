SAS THÉBAULT
29800 PLOUÉDERN
France
Créée en 1956 par ROBERT THÉBAULT et filiale du groupe BOUYER-LEROUX depuis le 1er octobre 2015.
Spécialisé dans la production et la distribution de produits en béton pour le Bâtiment, les Travaux Publics et l'Agriculture, nous mettons la qualité des produits et le service à la clientèle au cœur de notre politique de développement.
Nous développons en permanence des nouveaux produits innovants ce qui nous permet aujourd'hui de proposer un ensemble de gammes riches de plus de 2000 références.
Trois sites de production dans le Finistère (Plouédern), le Morbihan (Mauron) et l'Eure (Verneuil-sur-Avre).
Le savoir-faire de ROBERT THÉBAULT :
BATIMENT
- Assainissement non collectif
- Gestion des eaux pluvialesEvacuation des fumées
- Eléments de construction (appuis de fenêtre, prélinteaux, seuils de porte)
TP
- Réseaux secs et voiries
- Réseaux humides
- Adduction d'eau
- Stockage et soutènement
ENVIRONNEMENT
- Clôtures
- Bordure et bordurettes
PRODUITS DIVERS
- Corps morts
- Columbariums
- Lest garage poids-lourds
- Dalles container
- Poliblocs et indiblocs
- Poteaux à linge
Murets de soutènement
Notre mur de soutènement permet de contenir des terres ou tout autre matériau granulaire sur une surface réduite. La retenue des terres par un mur de soutènement répond...
Corps morts
Un corps-mort est une masse en béton de lourde charge. Il est posé au fond de l'eau et relié par un filin ou une chaîne à une bouée appelée coffre, afin...
Bordures de quai chasse roue
Nos bordures de quai chasse-roue en béton gris sont conçues pour faciliter l'approche des quais de chargement. Mise en œuvre : Forage de 3 trous avec carotteuse Mise...
Regards de visite
Regards en béton de fabrication française fiables et robustes. Disponible avec ou sans voile, avec ou sans échelon et avec plusieurs hauteurs de rehausses disponibles. Ils sont...
Buses de puits pleines et perforées
Les buses de puits pleines ou perforées THÉBAULT sont des éléments en béton cylindriques servant au drainage des eaux. Il s'agit d'un tronçon de canalisation.
Boîtes BEPAL
BEPAL® une nouvelle gamme de boîte à eau allégée à joints : 30% plus légère que les produits équivalents du marché. Un système...
BoÎtes ECO
La boîte de branchement ECO 20X20 est une boîte en béton équipée de 3 opercules qui permet des branchements multiples de canalisations d'eaux pluviales en Ø100,...
Chambres de télécommunication
Les chambres de télécommunication sont équipées de mains de levage, celles-ci sont utilisées pour des travaux destinés au raccordement des lignes souterraines.
Appuis de fenêtre
Notre gamme d’appuis de fenêtre est composée de largeurs 28, 35 et 39, et de longueur 40cm tableau à 240cm tableau. Celle-ci dispose d'une finition lisse et soignée.
Aspirateurs Mitralight®
Cet élément allégé de 30% en béton est destiné au couronnement des cheminées de maisons individuelles. Grâce à l’effet Venturi qu’il...