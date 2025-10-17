ConnexionS'abonner
Fermer
SAS THÉBAULT - Batiweb

SAS THÉBAULT

8, Rue des Glénan - ZI de Saint Éloi
29800 PLOUÉDERN
France
Site web de la marque

Créée en 1956 par ROBERT THÉBAULT et filiale du groupe BOUYER-LEROUX depuis le 1er octobre 2015.

Spécialisé dans la production et la distribution de produits en béton pour le Bâtiment, les Travaux Publics et l'Agriculture, nous mettons la qualité des produits et le service à la clientèle au cœur de notre politique de développement.

Nous développons en permanence des nouveaux produits innovants ce qui nous permet aujourd'hui de proposer un ensemble de gammes riches de plus de 2000 références.

Trois sites de production dans le Finistère (Plouédern), le Morbihan (Mauron) et l'Eure (Verneuil-sur-Avre).

Le savoir-faire de ROBERT THÉBAULT :
BATIMENT 

  • Assainissement non collectif
  • Gestion des eaux pluvialesEvacuation des fumées
  • Eléments de construction (appuis de fenêtre, prélinteaux, seuils de porte)

TP

  • Réseaux secs et voiries
  • Réseaux humides
  • Adduction d'eau
  • Stockage et soutènement

ENVIRONNEMENT

  • Clôtures
  • Bordure et bordurettes

PRODUITS DIVERS

  • Corps morts
  • Columbariums
  • Lest garage poids-lourds
  • Dalles container
  • Poliblocs et indiblocs
  • Poteaux à linge


 

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.