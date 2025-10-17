ConnexionS'abonner
SKY FACTORY FRANCE

142, Rue de Rivoli
75001 PARIS
France
Sky Factory France commercialise les plafonds lumineux SkyCeilings et les fenêtres virtuelles qui apportent la nature, et ses bienfaits, à l’intérieur. Le but est de relaxer et de détendre les observateurs grâce à l’influence positive de la vision de la nature. A travers des illusions optiques réalisées sur mesure, les produits de Sky Factory reproduisent précisément la perception de la nature, ciel ou paysage, grâce à des images de très haute définition rétro-éclairées par une lumière similaire à celle du jour. Au final, les produits Sky Factory permettent d’apporter une solution esthétique et naturelle partout où les conditions d’accueil et de confort peuvent être améliorées. Pour voir le ciel … à l’intérieur, aller sur www.skyfactory.fr.

Fenêtres virtuelles

Grâce aux fenêtres virtuelles « Luminous Virtual Windows™ », les murs s’ouvrent vers la nature pour offrir une vraie lumière du jour et créer des paysages parfaitement réalistes. Elles sont souvent utilisées...

