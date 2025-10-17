SO GARDEN
59130 LAMBERSART
France
Palissade OPAL
Composées de lames en bois, de poteaux en aluminium et de panneaux décoratifs en aluminium anodisé, les trois collections de palissades Opal sont personnalisables et modulables, selon la configuration...
Palissade OPAL COLORS, des lames réversibles
Les lames en sapin du Nord de la palissade Opal Colors sont peintes en usine. Leur originalité tient à leur caractère réversible, qui permet un jeu de textures : - Une face a été finement brossée, pour...
Palissade OPAL THERMO, des lames à l’épreuve du temps
Aujourd’hui de plus en plus fréquemment employé, le traitement thermique du bois remplace les produits chimiques et les bois tropicaux, réputés plus durs et plus résistants. La technologie de thermo-chauffage,...
Palissade OPAL NATURAL, des lames authentiques
Les lames Opal Natural sont en sapin du Nord provenant des régions du 60ème parallèle de l’Europe et de Russie. Les bois utilisés proviennent de forêts cultivées et gérées de façon durable, comme l’atteste...