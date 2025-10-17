SONEPAR
92100 Boulogne-Billancourt
France
SONEPAR est le leader mondial de la distribution de matériel électrique.
Nous distribuons les plus grandes marques, diffusons les innovations les plus remarquables, négocions les meilleurs prix et livrons nos clients sur leurs chantiers partout en France.
Depuis plus de 40 ans, nous sommes la référence pour tous nos partenaires.
Le savoir-faire de SONEPAR :
- 4 000 produits en stock pour livraison immédiate
- 25 000 produits disponibles dès le lendemain
- 1 000 experts disponibles pour vos questions
Tout l'expertise de SONEPAR dans les secteurs d'activité :
- Distribution d’énergie
- Eclairage
- Fils et câbles
- Appareillage, terminal et raccordement
- Communication et sécurité
- Génie climatique
- Process et contrôle
- Conduits et canalisations
- Outillage et accessoires d’installation