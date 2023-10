Sonepar France et l’École Gustave renforcent leur partenariat, lancé un an auparavant. Il s’agit notamment pour les deux entités de poursuivre leurs efforts conjoints en faveur de l’insertion professionnelle dans le monde du BTP, et en particulier dans les villes de Lille et de Marseille.

Fondée en 2021, l’École Gustave a très rapidement noué un partenariat avec Sonepar France, spécialiste de la distribution B-to-B de matériel électrique, services et solutions associés. Cette collaboration, lancée en 2022, a pour objectif le rapprochement des étudiants de l’école avec les clients de Sonepar France, afin de faciliter l'insertion professionnelle des apprenants.

L’École Gustave et Sonepar France viennent d’annoncer leur volonté commune de poursuivre cette collaboration, afin de former de plus en plus d’étudiants aux métiers de plombier-chauffagiste, d'installateurs ou d'électriciens.

Des jobs dating au programme pour cette rentrée

Les deux entités souhaitent pouvoir répondre à la pénurie de main d’œuvre qui touche le secteur du BTP. Pour cela, plusieurs sessions de « jobs dating » ont été organisées en septembre, afin de s'aligner avec les rentrées de l’École Gustave à Lille et à Marseille.

Au cours de ces jobs datings, les entreprises clientes de Sonepar ont l’occasion de rencontrer les futurs étudiants de l’école et d’échanger avec eux sur ce qui les motive.

Ces jobs dating se focaliseront surtout sur la personnalité des étudiants plutôt que sur leur CV ou les formations suivies par le passé. Un procédé dans la lignée des méthodes de recrutement de l’École Gustave, qui intègre ses étudiants en se basant uniquement sur leur motivation, et non pas sur l’âge ou les diplômes de ces derniers.

Pour Pascal Lamaud, directeur expertise et formation technique chez Sonepar France : « En continuant à soutenir l'École Gustave et en élargissant le nombre de clients partenaires et de métiers proposés aux élèves, nous contribuons à augmenter le nombre de techniciens réellement dévoués et passionnés par nos métiers. C’est pour nous une grande fierté d’accompagner nos clients dans le recrutement de talents qui constitueront les forces vives du secteur demain ».

Renforcer l’engagement dans la croissance du BTP à Lille et Marseille

À Lille, les étudiants vont pouvoir bénéficier d’un positionnement stratégique. La ville se situe au cœur d’une région dynamique pour le BTP en étant proche de grandes métropoles. De plus, Sonepar France a vu le jour dans cette région, où elle compte aujourd’hui près de 40 agences.

À Marseille, où Sonepar compte une vingtaine d’agences généralistes et spécialistes, l’entreprise va pouvoir profiter de ces jobs dating pour renforcer son engagement dans la croissance du secteur du BTP local. Ses clients vont ainsi pouvoir bénéficier d’un vivier de talents locaux électriciens, plombiers et chauffagistes de la promotion marseillaise de l’école.

Pour Marie Blaise, fondatrice et directrice de l’École Gustave : « Un an seulement après ses débuts, les 40 élèves ayant trouvé un emploi chez les clients de Sonepar grâce à ce partenariat prouvent la force de l’alliance entre notre formation et l’expérience professionnelle concrète acquise chez les clients de Sonepar pour l’avenir professionnel de nos élèves. En mettant l’accès sur l’humain et en recrutant des personnes réellement motivées, nous formons de vrais passionnés, qui façonnent l’avenir du BTP en France ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Licence K