StockPro et Sonepar France luttent contre le gaspillage dans le BTP

Lutter contre le gaspillage de matériaux neufs dans le secteur du BTP. Telle est l’ambition de la start-up StockPro, plateforme de réemploi de matériaux neufs en France, et de Sonepar, spécialiste de la distribution aux professionnels de matériels électriques, solutions et services associés. Cette collaboration, initiée en 2019, présente d’ores et déjà un bilan positif et espère toucher 5 000 nouveaux clients cette année.

5 milliards d’euros. C’est le montant de matériaux neufs qui sont gaspillés chaque année en France dans la construction. La raison ? Principalement la mauvaise gestion des surplus de chantiers, et c’est ce qui a motivé la mise en place d’un partenariat entre StockPro et Sonepar France.

Il y a presque trois ans, les deux structures décident de s’unir contre le gaspillage dans le secteur du BTP. Elles souhaitent ainsi encourager l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement, et œuvrer pour une filière du BTP plus éc-oresponsable.

Pour cela, StockPro et Sonepar France mettent en place une phase pilote sur la région Île-de-France, qui s’articule autour de deux axes. Le premier consiste à partager la data catalogue de Sonepar pour faciliter le processus d’insertion produit des utilisateurs. Le deuxième vise à mettre à disposition l’application StockPro auprès des clients des agences franciliennes de Sonepar, afin de les aider à faire l’inventaire de leurs stocks et donc de les accompagner dans la lutte contre le gaspillage. « Cette phase pilote constituait la première étape d’une véritable alliance entre deux entreprises françaises, qui placent les valeurs éthiques au cœur de leur démarche et se donnent pour mission d’optimiser le réemploi des produits électriques », indique Céline Tamaillon, directrice marketing clients chez Sonepar France.

Un partenariat à grande échelle



En avril 2020, après un premier bilan très positif, la direction de Sonepar décide non seulement d’utiliser la solution StockPro pour traiter le problème de ses matériaux dépréciés, mais aussi de proposer l’application auprès de ses clients d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Moins d’un an plus tard, en janvier 2021, la solution StockPro est cette fois-ci déployée à l’échelle nationale, sur l’ensemble des agences Sonepar France. L’ensemble des clients peuvent donc bénéficier de l’application, soit en mode freemium pour les artisans qui utilisent StockPro uniquement pour vendre leurs surplus de chantier, soit en mode payant pour ceux qui l’utilisent pour piloter leur flux de matériaux et matériels de leur stock.

« Après une phase d’apprentissage et de co-construction d'un modèle automatisé, nous constatons un effet immédiat dès la mise en ligne du stock de produits dépréciés des agences et des plateformes. Un rythme de 1 à 2 commandes par jour est rapidement espéré et l'objectif en 2022 est de vendre plus de 100 000 produits », conclut Baptiste Mesmain, directeur du développement durable chez Sonepar France

Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock