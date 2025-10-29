Spurgin développe depuis 1978 des solutions innovantes en béton bas carbone, spécialisées dans la conception et la fabrication de prémurs et prémurs isolés. L’entreprise accompagne les acteurs de la construction en leur proposant des produits fiables, performants et durables, adaptés aussi bien aux projets de logements qu’aux bâtiments tertiaires, industriels ou aux ouvrages techniques. Grâce à son savoir-faire reconnu et à son engagement en faveur de la transition écologique, Spurgin constitue un partenaire de référence pour des chantiers responsables et pérennes.