L’entreprise Spurgin, leader français du Prémur, dévoile sa stratégie et présente sa nouvelle gamme de murs porteurs en béton de bois. Dédiée à la construction hors-site décarbonée, le mur en béton de bois présente la particularité d’un bilan carbone négatif et répond ainsi aux normes de la RE2020.

Une nouvelle offre vient compléter le catalogue de Spurgin, entreprise française spécialisée dans le prémur. Cette dernière, née en 1978, présente son nouveau mur porteur en béton de bois.

Cette référence de mur porteur, d’une épaisseur de 24 et 30 centimètres, se revendique d’un bilan carbone négatif, avec jusqu’à 55 kg de matière biosourcée par mètre carré. Le mur, réalisé sur mesure en usine, est employé jusqu’en R+3 et permet un déphasage thermique allant de 14 à 17 heures.

La pose de ce mur est identique à la maçonnerie classique et traditionnelle. Autre particularité, le mur assure une hygrométrie constante et une absorption acoustique qui se double d’une résistance fongique. Le mur porteur en béton de bois de Spurgin garantit également un confort d’été élevé, ainsi qu’un affaiblissement phonique allant jusqu’à 62 db. Sa résistance au feu, qui va jusqu’à 2h, le légitimise pour les maisons individuelles, les ERP ou encore les industries.

Le béton de bois semble bien se porter, puisqu’en juin prochain Spurgin annonce inaugurer une nouvelle usine consacrée à cette référence dans la ville de Mignières, dans l’Eure-et-Loir. Pour un investissement de 13 millions d’euros, le site s’étalera sur 5 000 mètres carrés et affichera une capacité de production annuelle de 300 000 mètres carrés de murs par an.

Renforcer son indépendance énergétique

Spurgin, qui compte huit usines sur le sol français, a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros. Chaque année, l’entreprise produit et livre 1,35 million de mètres carrés de prémur, 290 000 mètres carrés de prédalles et quelque 60 000 mètres carrés d’Isopré, sa référence tout en un, structurelle et isolée, à grande inertie thermique.

Depuis 2019, Spurgin a nettement accéléré sa transition énergétique. L’entreprise s’est notamment engagée à installer des centrales photovoltaïques sur l’ensemble de ses sites de production. À ce jour, quatre usines en sont déjà équipées. L’objectif pour Spurgin est d’atteindre en 2025 une capacité de production de 1200 MwH/an. Chaque site pourra ainsi renforcer son indépendance énergétique.

« Notre responsabilité aujourd’hui en tant qu’industriel est de diminuer l’empreinte carbone de nos produits sans concession pour leurs performances. La mixité des solutions constructives et des matériaux nous permet d’envisager la construction de bâtiments intelligents, utilisant chacun de nos produits selon des besoins de performance structurelle, de performances thermiques et environnementales », déclare Pierre Bollard, directeur général de Spurgin.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Spurgin