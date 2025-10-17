Pour obtenir une information de la part de la marque « STE SCHWEYER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

STE SCHWEYER, entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de cabines, cloisons et accessoires destinés aux pièces sanitaires.

Centres de loisirs, complexes sportifs, thermes, entreprises, hôpitaux, usines… Quelle que soit votre activité, la société SCHWEYER possède les cabines, cloisons et accessoires pour pièces sanitaires qu’il vous faut.

Implantés à Gundershoffen, dans le Bas-Rhin en région Alsace, SCHWEYER propose différentes gammes afin de répondre à tous vos besoins pour vos pièces sanitaires.

Qualité, performance, résistance, teintes… Faites votre choix, SCHWEYER pose vos équipements avec soin et maîtrise.

Les solutions et le savoir-faire de SCHWEYER :