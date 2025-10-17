ConnexionS'abonner
STE SCHWEYER

10 RUE DU SABLE
67110 GUNDERSHOFFEN
France
STE SCHWEYER, entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de cabines, cloisons et accessoires destinés aux pièces sanitaires.

Centres de loisirs, complexes sportifs, thermes, entreprises, hôpitaux, usines… Quelle que soit votre activité, la société SCHWEYER possède les cabines, cloisons et accessoires pour pièces sanitaires qu’il vous faut.

Implantés à Gundershoffen, dans le Bas-Rhin en région Alsace, SCHWEYER propose différentes gammes afin de répondre à tous vos besoins pour vos pièces sanitaires.

Qualité, performance, résistance, teintes… Faites votre choix, SCHWEYER pose vos équipements avec soin et maîtrise.

Les solutions et le savoir-faire de SCHWEYER:

  • La gamme de cabines : Primo, Cell, Cronus, NiUU, Noxx, Basic, Bambino.
  • La gamme d’Armoires : Ixos P, Puro, Type R, Type S, Powerbox.
  • Toute une gamme de cloisons : SaniQub.
  • Nos accessoires : Bancs, crochets, coin sèche-cheveux, garniture de porte, lavabos, panneaux de discrétion, pictogrammes, tables à langer.

NOXX® - Cloison

NOXX – le système innovateur de cloisons pour une nouvelle impression d’espace Le système alliant qualité et design, propose de nouvelles normes. KEMMLIT a développé NOXX en collaboration avec des architectes...

PRIMO - Cloisons

Des éléments sandwich 30mm avec des panneaux en HPL 3 mm La solution de haute qualité permettant des constructions avec des façades sans profilés saillants. Les paumelles et les profilés sont integrées...

cell® - Cloison

Cell – le système variable avec ses variantes softcell, hardcell, classiccell et variocell comme solution moderne pour la réalisation des locaux sanitaires. cell – le système individualisé par un coix...

