STE SCHWEYER
67110 GUNDERSHOFFEN
France
STE SCHWEYER, entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de cabines, cloisons et accessoires destinés aux pièces sanitaires.
Centres de loisirs, complexes sportifs, thermes, entreprises, hôpitaux, usines… Quelle que soit votre activité, la société SCHWEYER possède les cabines, cloisons et accessoires pour pièces sanitaires qu’il vous faut.
Implantés à Gundershoffen, dans le Bas-Rhin en région Alsace, SCHWEYER propose différentes gammes afin de répondre à tous vos besoins pour vos pièces sanitaires.
Qualité, performance, résistance, teintes… Faites votre choix, SCHWEYER pose vos équipements avec soin et maîtrise.
Les solutions et le savoir-faire de SCHWEYER:
- La gamme de cabines : Primo, Cell, Cronus, NiUU, Noxx, Basic, Bambino.
- La gamme d’Armoires : Ixos P, Puro, Type R, Type S, Powerbox.
- Toute une gamme de cloisons : SaniQub.
- Nos accessoires : Bancs, crochets, coin sèche-cheveux, garniture de porte, lavabos, panneaux de discrétion, pictogrammes, tables à langer.
Armoires en matériau composite mince Ixox P
Panneaux en laminé à haute pression (HPL) de 4 ou 8 mm d’épaisseur et profilés en aluminium à assembler sur chantier pour armoires, vestiaires, consignes ou casiers. Résistance à l’eau et aux rayures....
Cloisons à parements métalliques pour locaux sanitaires Cell
Cloisons de séparation et portes de cabines sanitaires en profilé aluminium. Remplissage du panneau sandwich en mousse et parement en tôle d’aluminium, d’acier ou d’inox. Proposées en trois modèles à monter...
Cloisons sanitaires et WC en trois parements Noxx TR/NR/GL
Cloisons de séparation et portes à fixations, profilés, raccords et éléments porteurs en aluminium. Proposées en panneau de particules mélaminés pour milieu sec (Noxx TR), en panneau sandwich en mousse,...
Cloisons pour pièces humides en matériau composite mince Cronus
Cloisons et portes en laminé à haute pression (HPL), à combiner avec des éléments en verre trempé ou en aluminium et des bandes lumineuses à éclairage indirect. Assemblage par profilé stabilisateur à trois...
NOXX® - Cloison
NOXX – le système innovateur de cloisons pour une nouvelle impression d’espace Le système alliant qualité et design, propose de nouvelles normes. KEMMLIT a développé NOXX en collaboration avec des architectes...
saniQub - système de cloisons
Le bien-être dans les espaces sanitaires Le système de cloisons saniQub de KEMMLIT est bien plus qu’une simple séparation. En combinaison avec le système de cloisons PRIMO F de KEMMLIT naît une solution...
BASIC - Cloisons pour WC
Le programme Basic c’est la solution idéale d’aménagement sanitaire consistant de 3 types de cloison – 8 couleurs – 4 largeurs de portes et 2 hauteurs. Ce système offre également une vaste sélection harmonisée...
cronus - Système de cloisons
Panneaux massifs en HPL ou en verre et des profilés en aluminium Le système de cloisons cronus est prédestiné pour tous les projets individuels. Sa métamorphose et sa flexibilité sont énorme, mais le...
PRIMO - Cloisons
Des éléments sandwich 30mm avec des panneaux en HPL 3 mm La solution de haute qualité permettant des constructions avec des façades sans profilés saillants. Les paumelles et les profilés sont integrées...
cell® - Cloison
Cell – le système variable avec ses variantes softcell, hardcell, classiccell et variocell comme solution moderne pour la réalisation des locaux sanitaires. cell – le système individualisé par un coix...