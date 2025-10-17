Pour obtenir une information de la part de la marque « Tecnivalor », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre entreprise fabrique, distribue et mets en œuvre une solution d’ancrage exclusive et très efficace pour la fixation au sol des pieds de poteaux de bâtiments ou structures temporaires et portique mais également du mobilier urbain.

Le procédé TECNIVALOR est une technique brevetée qui permet, en comprimant le sol entre une ancre enfoncée et une semelle en surface, de créer le massif de fondation, en utilisant exclusivement des pièces mécaniques livrées en kit, sans béton ni autres accessoires.



L’ancrage TECNIVALOR sans béton est destiné à réaliser une fondation permanente (ou provisoire) propre et sans destruction du revêtement de sol. Sa mise en œuvre est rapide et son utilisation immédiate.