Tecnivalor
13770 VENELLES
France
Notre entreprise fabrique, distribue et mets en œuvre une solution d’ancrage exclusive et très efficace pour la fixation au sol des pieds de poteaux de bâtiments ou structures temporaires et portique mais également du mobilier urbain.
Le procédé TECNIVALOR est une technique brevetée qui permet, en comprimant le sol entre une ancre enfoncée et une semelle en surface, de créer le massif de fondation, en utilisant exclusivement des pièces mécaniques livrées en kit, sans béton ni autres accessoires.
L’ancrage TECNIVALOR sans béton est destiné à réaliser une fondation permanente (ou provisoire) propre et sans destruction du revêtement de sol. Sa mise en œuvre est rapide et son utilisation immédiate.
TECNIVALOR à 12 années d’expérience derrière et plus de 300 bâtiments posés en France sans aucuns sinistres ou dommages après réception.
Ancrage TRV75
TECNIVALOR: un véritable procédé de fixation au sol par ancrage sans plot béton pour tout votre mobilier urbain. L’ancrage TECNIVALOR TVR75 sans béton pour mobilier urbain léger est destiné à réaliser...
Ancrage TRV220 Bâtiment
Les ancrages TVR220 pour bâtiments sont fournis et posés par nos soins en quelques jours (compter 3 jours pour une structure avec 22 poteaux) LES AVANTAGES : -Pose très rapide -Pas ou peu de détérioration...