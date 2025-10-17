Pour obtenir une information de la part de la marque « TERREAL COUVERTURE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite.

Solutions globales pour une toiture positive



Chez TERREAL, nous proposons des solutions globales pour créer des toits alliant performance technique et esthétique durable. L’étendue de notre gamme nous vaut d’être choisi à la fois pour des toitures contemporaines audacieuses comme pour des toits plus traditionnels, dans le respect des styles locaux et de la préservation du patrimoine.



Avec 11 unités industrielles en France ancrées dans les grandes régions tuilières, TERREAL offre un choix inégalé de 60 modèles de tuiles adaptées à tous les styles et traditions.