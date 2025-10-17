ConnexionS'abonner
Fermer
TERREAL COUVERTURE - Batiweb

TERREAL COUVERTURE

13-17 rue Pagès
92150 Suresnes
France
Site web de la marque

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite.

Solutions globales pour une toiture positive

Chez TERREAL, nous proposons des solutions globales pour créer des toits alliant performance technique et esthétique durable. L’étendue de notre gamme nous vaut d’être choisi à la fois pour des toitures contemporaines audacieuses comme pour des toits plus traditionnels, dans le respect des styles locaux et de la préservation du patrimoine.

Avec 11 unités industrielles en France ancrées dans les grandes régions tuilières, TERREAL offre un choix inégalé de 60 modèles de tuiles adaptées à tous les styles et traditions.

 

  •  Tuiles en terre cuite 
  •  Isolation thermique
  •  Composants de toit
  •  Conduits de fumée métallique
  •  Ecrans de sous-toiture
  •  Système Solaire

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.