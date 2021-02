tesa est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits adhésifs et solutions pour l'industrie (automobile, bâtiment, papiers et impressions, transport), les distributeurs et les consommateurs (ruban double face, de masquage, d'emballage, réparation).

Aujourd'hui, tesa compte plus de 7 000 produits innovants. La marque est présente dans plus de 100 pays et est le leader mondial dans de nombreux domaines d'application. L'innovation est le fondement même de la réussite de tesa et le moteur de la croissance dynamique de la société.

Les deux cents personnes travaillant dans les laboratoires tesa en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, à Singapour et en Chine s'efforcent quotidiennement de transformer les idées innovantes en nouveaux produits, applications et solutions et cherchent à améliorer sans cesse les produits existants. Chaque année, tesa dépose en moyenne de 70 brevets pour de nouveaux projets.

Le savoir-faire de TESA :