VARELA DESIGN - Batiweb

VARELA DESIGN

117 rue de Langon
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
France
Site web de la marque

VARELA DESIGN fabrique depuis 2001 et distributeur depuis 1988 de radiateur design, VARELA DESIGN travaille par pages produits présélectionnées, pour répondre à vos demandes en ayant connaissance de 3 de vos contraintes

VARELA DESIGN fait du sur mesure pour des quantitatifs intéressants. Nous avons 3 types de matières, acier, inox, aluminium.

Nous travaillons sur couleurs du nuancier RAL et pouvons faire des décors sur mesure Nous livrons dans le monde entier.

Le savoir-faire de Varela design

  • Radiateur plat VD4640
  • Radiateur plinthe VD4631 / VD4632
  • Radiateur totem VD4607
  • Radiateur plinthe VD4601 / VD4602
  • Radiateur sèche-serviettes VD 4604

Produits de la marque

