VARELA DESIGN
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
France
VARELA DESIGN fabrique depuis 2001 et distributeur depuis 1988 de radiateur design, VARELA DESIGN travaille par pages produits présélectionnées, pour répondre à vos demandes en ayant connaissance de 3 de vos contraintes
VARELA DESIGN fait du sur mesure pour des quantitatifs intéressants. Nous avons 3 types de matières, acier, inox, aluminium.
Nous travaillons sur couleurs du nuancier RAL et pouvons faire des décors sur mesure Nous livrons dans le monde entier.
Le savoir-faire de Varela design :
Radiateur plat VD4640
Ce radiateur plat va vous surprendre ! Créé pour développer une puissance maximale sur des dimensions minimales, ce radiateur personnalisable ne pourra que vous faire apprécier la chaleur qu’il vous offre....
Radiateur plinthe VD4631 / VD4632
Ce radiateur plinthe à ailettes carrés serties saura séduire par ces lignes droites et minimalistes. Disponible en version simple ou version superposée, il est une alternative plus stricte au VD 4601 à...
Radiateur totem VD4607
Ce modèle Totem, disponible dans différentes tailles standardisées et sur mesure, trouvera sans nul doute son emplacement dans votre intérieur. En modèle unique ou avec plusieurs tailles côte à côte pour...
Radiateur plinthe VD4601 / VD4602
Radiateur au type industriel à ailette hélicoïdale, ce modèle se décline en modèle simple ou double, au sol ou mural, vertical ou horizontal, est disponible jusqu’à 8 mètres. La version 130mm de diamètre...
Radiateur sèche-serviettes VD 4604
L’inspiration nous vient du radiateur industriel à ailette. Il chauffera votre salle de bain, votre entrée, etc. … Se décline avec une ou deux étagères, vous pourrez sécher vos serviettes, suspendre votre...