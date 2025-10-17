vetementpro.com - Batiweb

ConnexionS'abonner
39 Quai Hippolyte Jayr
69009 Lyon
France
Boutique en ligne spécialisée en vêtements de travail, chaussures de sécurité et équipements de protection individuelle (EPI).

Commande en ligne ou via notre service commercial dédié. Livraison rapide et large choix parmi les plus grandes marques, au meilleur prix.

Equipez-vous en ligne en toute simplicité, depuis le bureau ou chez vous, et profitez de nos prix bas toute l'année ainsi que de nos fréquentes offres promotionnelles !
Vous trouverez sur notre boutique un large choix de vêtements de travail professionnels, chaussures de sécurité et équipements de protection individuelle pour les métiers de l'artisanat, du BTP, de l'industrie, de la cuisine, du service, du médical, du paramédical et des collectivités. Quelle que soit la tenue de travail dont vous avez besoin, vous avez toutes les chances de la trouver ici.

N'hésitez pas à bénéficier de l'expertise de notre équipe et de ses conseils concernant vos besoins en tenue professionnelle, notamment pour les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail plus techniques de la haute visibilité, pour zone ATEX ou encore anti-feu.
Nous sommes à votre disposition concernant toute demande de devis pour vos commandes en quantité ou nécessitant une personnalisation de vos vêtements de travail. Nous vous proposons un service de broderie et de transfert numérique pour personnaliser vos produits, que ce soit dans le domaine du BTP, de l'industrie, de la cuisine, de l'hôtellerie ou du médical. Développez l'image de votre société auprès des tiers en identifiant clairement votre équipe avec des vêtements images aux couleurs de votre société !

Ouvert aux entreprises, aux administrations (mandat administratif) et aux particuliers.
 

