vetementpro.com - Batiweb

vetementpro.com
69009 Lyon
France
Boutique en ligne spécialisée en vêtements de travail, chaussures de sécurité et équipements de protection individuelle (EPI).
Commande en ligne ou via notre service commercial dédié. Livraison rapide et large choix parmi les plus grandes marques, au meilleur prix.
Equipez-vous en ligne en toute simplicité, depuis le bureau ou chez vous, et profitez de nos prix bas toute l'année ainsi que de nos fréquentes offres promotionnelles !
Vous trouverez sur notre boutique un large choix de vêtements de travail professionnels, chaussures de sécurité et équipements de protection individuelle pour les métiers de l'artisanat, du BTP, de l'industrie, de la cuisine, du service, du médical, du paramédical et des collectivités. Quelle que soit la tenue de travail dont vous avez besoin, vous avez toutes les chances de la trouver ici.
N'hésitez pas à bénéficier de l'expertise de notre équipe et de ses conseils concernant vos besoins en tenue professionnelle, notamment pour les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail plus techniques de la haute visibilité, pour zone ATEX ou encore anti-feu.
Nous sommes à votre disposition concernant toute demande de devis pour vos commandes en quantité ou nécessitant une personnalisation de vos vêtements de travail. Nous vous proposons un service de broderie et de transfert numérique pour personnaliser vos produits, que ce soit dans le domaine du BTP, de l'industrie, de la cuisine, de l'hôtellerie ou du médical. Développez l'image de votre société auprès des tiers en identifiant clairement votre équipe avec des vêtements images aux couleurs de votre société !
Ouvert aux entreprises, aux administrations (mandat administratif) et aux particuliers.
Pantalon de travail multipoches LMA
Pantalon de travail multipoches LMA bicolore très résistant. Triples piqûres, empiècements noir résistants et étanches, poches genouillères, renfort...
Pantalon de travail LAFONT
Pantalon de travail Lafont Work Attitude 250. Ce pantalon professionnel de référence est ultra résistant grâce à ses renforts Cordura, disponible en 6 coloris.
Pantalon de travail Blaklader
Le pantalon artisan Blaklader 1999 : sli, stretch, tissu Cordura® Denim ultra résistant. Un véritable classique pour les professionnels ayant besoin d'un pantalon robuste....
Parka de pluie haute visibilité
Parka haute visibilité imperméable LMA classe 3. Normée EN 343 et EN 20471, elle vous protégera des intempéries tout en assurant votre visibilité.
Bermuda de travail BTP CRUSHER Work Attitude Lafont
Bermuda de travail LAFONT Work Attitude 250 est très résistant, fonctionnel et parfaitement adapté aux métiers du BTP et de l'artisanat. Il est disponible en 6 coloris.
Casque de chantier ventilé EVO 2 JSP
Casque de protection JSP EVO 2 en HDPE, ventilé pour éviter l'accumulation de la chaleur. Fonctionnalités d'ajustement à votre tête pour travailler confortablement....
Gants de travail hiver Manutention BIG JIM Keli France
Gants de travail Big Jim Keli France conçu pour les professionnels du BTP qui travaillent par temps froid, en milieu humide ou sec. Ce gant de chantier anti-froid offre une excellente isolation...
Masque respiratoire FORCE 8 + filtres JSP
Masque respiratoire anti-gaz et poussière JSP à double cartouche ABEK1P3. Ce masque est prêt à l'emploi : il comprend le demi-masque Force 8 JSP et les filtres combinés...
Chaussures de sécurité S1P Portwest
Chaussures de sécurité Portwest bicolores de type basket, norme ISO EN 20345 S1P HRO (semelle résistante à la chaleur). Plusieurs coloris disponibles.
Chaussures de sécurité U-Power
Ces chaussures de sécurité RedLion U-Power sont normées S1P SRC. Elles sont dotées de la technologie anti-fatigue Infinergy® : amorti incroyable, économie...