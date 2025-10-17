VISION BETON
60620 ROSOY EN MULTIEN
France
Fauteuil et repose pied/table spline
L’ensemble fauteuil et repose pied/table Spline est en béton fibré haute performance en béton gris ou en béton blanc. Il est protégé en usine par une lasure anti-mousse et anti-graffiti incolore ou coloris...
Jardiniere paraventuteur
La jardinière Paraventuteur est en béton fibré haute performance en béton gris ou en béton blanc. Il est protégé en usine par une lasure anti-mousse et anti-graffiti incolore ou coloris gris anthracite...