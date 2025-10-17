ConnexionS'abonner
VISION BETON

67 rue Grande Rue
60620 ROSOY EN MULTIEN
France
VISION BETON - Création : 2008 - CA 2012 : 800 k€ - Effectif : 8 - une capacité de production de plus de 20 tonnes de bfup par jour - un outil de fabrication uniquement dédié à la transformation des bétons fibrés haute performance sur 3000 m2 - une chaîne d’application de lasure de protection (incolore ou colorée) - un système breveté de coulage de BFUP en double-face en limitant le nombre de bulles - sa propre formulation de béton ou des prémix (en béton gris ou teinté dans la masse) - une équipe de 10 personnes qualifiées - un service de recherche et développement - un show room d’exposition - des chantiers références dans les grands groupes du btp

