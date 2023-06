WARMUP FRANCE

Warmup est le professionnel du plancher chauffant depuis plus de 25 ans. Avec une présence globale dans plus de 72 pays et plus de 25 millions d’installations dans le monde, Warmup transmet au niveau régional son expérience et son savoir-faire international. Tous les labels et certifications obtenus symbolisent la qualité de nos produits sur le long terme et notre expérience nous permet de vous garantir les meilleurs produits et services du marché.



À la pointe de l’innovation, notre département de Recherche et Développement travaille quotidiennement dans le but de vous apporter les meilleures solutions technologiques du marché. Et, l’excellence de nos produits nous permet aussi de les garantir pendant l’installation. De plus, soucieux de notre environnement, nous nous engageons à respecter la norme RE2020, qui a pour but de réduire la consommation d’énergie.