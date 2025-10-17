Filiale du premier producteur français de granulés bois EO2, WEYA propose des solutions de chauffage aux granulés bois et plaquettes forestières clé en main (d’une puissance allant de 100 KW à 5 MW).



Grâce à son équipe constituée d’experts en installation de chauffage, et notamment de solutions utilisant du bois, WEYA peut s’occuper de l’installation dans son intégralité : financement, installation de la chaudière, livraison du combustible et maintenance, vous garantissant ainsi d’apporter la solution dont vous avez vraiment besoin.