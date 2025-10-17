WEYA
92240 MALAKOFF
France
Filiale du premier producteur français de granulés bois EO2, WEYA propose des solutions de chauffage aux granulés bois et plaquettes forestières clé en main (d’une puissance allant de 100 KW à 5 MW).
Grâce à son équipe constituée d’experts en installation de chauffage, et notamment de solutions utilisant du bois, WEYA peut s’occuper de l’installation dans son intégralité : financement, installation de la chaudière, livraison du combustible et maintenance, vous garantissant ainsi d’apporter la solution dont vous avez vraiment besoin.
Chaudière à biomasse en bâtiments avicoles
VOS ENJEUX : • Maîtriser la chaleur, condition de la survie du poussin ......o température ......o variation • Diminuer la facture énergétique (par rapport au propane) • Éviter tout inconfort des...
Solution bois-énergie pour industriel – 1 à 3 MW
Le bois-énergie améliore la performance industrielle, vous souhaitez : - maintenir la température de votre bâtiment industriel, - rénover votre chaufferie traditionnelle, - une solution rapide à...
Votre chauffage clé en main
WEYA, spécialisée dans l'énergie au bois, s'occupe de votre installation de chauffage dans son intégralité : financement, installation de la chaudière, livraison du combustible et maintenance. Vous pouvez...
L’ENERGIE BOIS pour les habitations collectives de 200 à 1000 kW
Dans les installations de chauffage collectif, tant en rénovation qu’en neuf, l’utilisation d’une énergie renouvelable est quasiment obligatoire pour se situer sous un niveau BBC ou de basse consommation....
Chaudière à granules de bois pour particulier: Un chauffage performant, écologique et économique
Offrant de nombreux avantages, la chaudière à granulés de bois est une solution de chauffage écologique qui séduit de nombreux particuliers : - Le chauffage au granulés de bois est une énergie propre...
Chaudière bois collective et réseau supérieurs à 1 MW, l’efficacité énergétique et environnementale
Vous souhaitez rénover les chaufferies de vos écoles, bâtiments communaux, hôpitaux, équipement sportifs, bureaux, etc... ? Les réseaux de chaleur au bois s'avèrent être une solution aussi économiquement...
L’énergie bois, un pas vers le « consommer positif » pour la grande distribution
VOS ENJEUX : • Forte sensibilité du consommateur pour l'environnement • Allier la rentabilité et le respect de l'environnement • Réduire concrètement l'empreinte écologique du magasin • Valoriser...
Une industrie chimique et cosmétique proche de l’environnement grâce à l’énergie bois.
VOS ENJEUX : • Maîtriser vos dépenses énergétiques • Améliorer l'image de l'industrie chimique et cosmétique • Être durable : un critère incontournable pour le client NOS SOLUTIONS : • Une énergie...
L’énergie bois au service de l’agroalimentaire
VOS ENJEUX : • Etre compétitif pour faire face à la mondialisation • Diminuer son impact sur l'environnement • Réduire le coût de la facture énergétique • Prévenir le renforcement des réglementations...
WEYA BOX : votre chaufferie bois en container prête à chauffer
Votre cellule chaufferie clef en main pour 0€ d’apport Weya vous propose un container de chauffage en extérieur , dont l’ensemble des composants de la chaufferie est monté et contrôlé en usine (chaudière,...