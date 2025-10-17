ConnexionS'abonner
WEYA

36 avenue PIERRE BROSSOLETTE
92240 MALAKOFF
France
Filiale du premier producteur français de granulés bois EO2, WEYA propose des solutions de chauffage aux granulés bois et plaquettes forestières clé en main (d’une puissance allant de 100 KW à 5 MW).

Grâce à son équipe constituée d’experts en installation de chauffage, et notamment de solutions utilisant du bois, WEYA peut s’occuper de l’installation dans son intégralité : financement, installation de la chaudière, livraison du combustible et maintenance, vous garantissant ainsi d’apporter la solution dont vous avez vraiment besoin.

