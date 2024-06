Wicona s'engage pour une économie circulaire de l'aluminium

L'industrie du bâtiment, grande consommatrice d'énergie, est en pleine transition écologique pour répondre aux défis environnementaux. Dans ce contexte, Wicona, filiale du groupe norvégien Hydro, annonce s'engager dans une « circularité totale » et vise à réduire l'empreinte carbone de l'aluminium de ses menuiseries.

Sous la direction d'Alexandre Bistes, Directeur Strategic Unit Wicona France, le fabricant de menuiseries en aluminium a développé une vision claire pour les années à venir : maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur de l'aluminium afin de proposer une circularité complète et indépendante vis-à-vis du marché, à travers sa stratégie intitulée « Bâtir au-delà de demain ».

L’objectif est de réduire de moitié ses émissions de carbone d’ici 2025 par rapport à 2018 et de tendre vers une circularité à 100 %. « Nous créons les conditions d'une boucle vertueuse, 100 % circulaire, contribuant à réduire durablement l'empreinte carbone du secteur en minimisant les déchets », souligne-t-il.

Pour cela, l'industriel repense sa stratégie pour intégrer la durabilité à chaque étape de son activité, en incluant la conception, la production, la distribution et le recyclage des produits. Depuis, la marque utilise principalement l'aluminium bas carbone Hydro Circal 75R, un alliage fabriqué à partir de 75 % d'aluminium recyclé en fin de vie. Cet alliage possède une empreinte carbone de seulement 1,9 kg de CO2 par kg d'aluminium, soit 78 % de moins que la moyenne européenne.

Une organisation dédiée et des objectifs clairs

En 2023, l'industriel a commencé des expérimentations de récupération de l'aluminium sur plusieurs chantiers de rénovation en France, notamment en Gironde, en Île-de-France et dans le Lot-et-Garonne. Des essais qui ont permis de structurer une organisation dédiée et auditable.

La nouvelle offre de Wicona, baptisée « circularité totale », propose désormais de collecter l’aluminium directement sur les chantiers de rénovation, afin de garantir une traçabilité optimale et une réduction significative de l’empreinte carbone.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Wicona a recruté deux personnes dédiées à la coordination de l'activité de circularité : Véronica Garcia-Mandon pour la zone Europe du sud, et Jana Wilfert pour la zone Europe du nord. Leur mission est de récupérer les anciennes menuiseries et façades démantelées sur les chantiers sous certaines conditions, avec l'objectif de récupérer plus de 8 000 fenêtres aluminium issues de chantiers de rénovation d'ici 2025, soit environ 96 000 tonnes.

Vers une circularité complète

L'une des réalisations phares de Wicona est le projet Innovationsbogen en Allemagne, le premier projet mondial dont la façade est réalisée en aluminium recyclé Hydro Circal 100R.

L'approche de l'entreprise ne se limite pas à l'utilisation de l'aluminium recyclé, soulignent ses dirigeants. En effet, Wicona travaille également sur l'écoconception des produits, la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et l'intégration de principes circulaires. Depuis 2018, toutes les gammes de menuiseries et façades de Wicona sont extrudées en aluminium Hydro Circal 75R. L'objectif est de concevoir des produits dont le contenu serait à 100 % recyclé ou recyclable, en s'assurant que les autres matériaux utilisés, comme l'inox ou le polyamide, soient recyclables à 95 %.

Marie Gérald

Photo de Une : Wicona