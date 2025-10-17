Pour obtenir une information de la part de la marque « Windhager France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Presque centenaire, la marque Windhager est synonyme de solutions techniques fiables, qui offrent un chauffage confortable, sûr et économique.

Le succès de nos produits nous a permis de nous développer en permanence et de mettre au point de nombreuses innovations sur le marché du chauffage. Aujourd’hui, nous sommes l’un des principaux fabricants européens de chaudières à énergies renouvelables et nous proposons un système de chauffage adapté pour chaque type de combustible et pour l’énergie solaire.

Une qualité remarquable Made in Austria.

Le secret de notre réussite ? Des produits haut de gamme, qui respondent aux exigences les plus élevées et qui séduisent nos clients par leur longévité et leur fiabilité.

Nous fabriquons nos chaudières selon des critères stricts et utilisons uniquement des matériaux de haute qualité.

La production s’effectue exclusivement en Autriche, au siège de notre entreprise à Seekirchen, près de Salzbourg. Des instituts de contrôle indépendants récompensent régulièrement l’excellente qualité de nos produits.

La société Windhager Zentralheizung Technik GmbH a remporté auprès le certificat Quality Austria conformément aux conditions de la norme ISO 9001 : 2015.

Le savoir-faire de WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG :