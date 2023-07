Accessoire Pack Naviclim pour climatiseurs Takao

Le pack Naviclim permet de piloter un mural Takao* à distance via l'application Atlantic Cozytouch.

Chaque utilisateur de Naviclim et de Cozytouch peut bénéficier de fonctionnalités uniques comme le pilotage en temps réel, la programmation et la vérification d'état de son climatiseur.

* Hors Takao M1, tailles 18 et 24.

PLUS-PRODUIT :

Pilotage d'un mural Takao à distance via l'application Cozytouch.

Installation rapide et simple.

Interface ergonomique.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Optimisation du confort thermique

Pilotage de température.

Ajustement de puissance de rafraichissement ou de chauffage.

Programmation des absences pour éviter toute consommation d'énergie inutile.

Installation rapide et intuitive

Configuration de Hub en quelques clics.

Raccordement de l'interface au climatiseur mural par un simple branchement USB ou via un câblage unique.

Facilité de configuration avec l'application Atlantic Cozytouch.

Possibilité d'installation jusqu'à 10 interfaces et jusqu'à 2 hubs maximum par logement.

Pilotage intuitif et centralisé

