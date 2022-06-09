Select Clim : logiciel gratuit de sélection et dimensionnement pour installations de climatisation en résidentiel et petit tertiaire

Logiciel complet pour dimensionner et sélectionner la solution de climatisation la plus adaptée à votre projet en résidentiel et petit tertiaire.

Principales fonctions :

Réalisation de bilans thermiques estimatifs en chaud et en froid.

Choix personnalisé en fonction du projet et du type d’installation.

Proposition d’accessoires compatibles avec les produits.

Devis et création de rapports qualitatifs à soumettre directement à vos clients.

Accès instantané à tous vos études enregistrées.

Produits concernés : muraux, consoles compactes, gainables et solution zoning, cassettes, plafonniers.

Points forts :