Select Clim : logiciel gratuit de sélection et dimensionnement pour installations de climatisation en résidentiel et petit tertiaire
Logiciel complet pour dimensionner et sélectionner la solution de climatisation la plus adaptée à votre projet en résidentiel et petit tertiaire.
Principales fonctions :
- Réalisation de bilans thermiques estimatifs en chaud et en froid.
- Choix personnalisé en fonction du projet et du type d’installation.
- Proposition d’accessoires compatibles avec les produits.
- Devis et création de rapports qualitatifs à soumettre directement à vos clients.
- Accès instantané à tous vos études enregistrées.
Produits concernés : muraux, consoles compactes, gainables et solution zoning, cassettes, plafonniers.
Points forts :
- Complet : bilan thermique estimatif et dimensionnement, sélection produits catalogue, synthèse et devis (.pdf et .csv), toutes les solutions proposées : monosplit, multi-splits, gainable et zoning.
- Intuitif : interface simple et ergonomique, aide à la sélection en quelques clics.
- Accessible : gratuit réservé aux professionnels, disponible sur ordinateur et tablette, connexion facilitée.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
