ConnexionS'abonner
Fermer

Select Clim : logiciel gratuit de sélection et dimensionnement pour installations de climatisation en résidentiel et petit tertiaire

Partager le produit
ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

Logiciel complet pour dimensionner et sélectionner la solution de climatisation la plus adaptée à votre projet en résidentiel et petit tertiaire.

Principales fonctions

  • Réalisation de bilans thermiques estimatifs en chaud et en froid.
  • Choix personnalisé en fonction du projet et du type d’installation.
  • Proposition d’accessoires compatibles avec les produits.
  • Devis et création de rapports qualitatifs à soumettre directement à vos clients.
  • Accès instantané à tous vos études enregistrées.

Produits concernés : muraux, consoles compactes, gainables et solution zoning, cassettes, plafonniers.

Points forts

  • Complet : bilan thermique estimatif et dimensionnement, sélection produits catalogue, synthèse et devis (.pdf et .csv), toutes les solutions proposées : monosplit, multi-splits, gainable et zoning.
  • Intuitif : interface simple et ergonomique, aide à la sélection en quelques clics.
  • Accessible : gratuit réservé aux professionnels, disponible sur ordinateur et tablette, connexion facilitée.

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION - Batiweb

Le Groupe Atlantic développe et commercialise des solutions de confort thermique éco performantes,...

13 Boulevard Monge
69330 MEYZIEU
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.