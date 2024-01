Serencio P LP : la centrale plafonnière compacte et silencieuse

La centrale Serencio P LP est le compromis idéal entre compacité et niveau acoustique. Ces critères primordiaux dans le choix d’une centrale double-flux plafonnière sont réunis en une seule solution alliant la performance avec une facilité d’installation et d’entretien grâce sa porte coulissante et pompe de relevage intégrées.

Un encombrement réduit pour une installation optimale Grâce à son faible encombrement et une hauteur de caisse réduite allant de 350 à 490 mm, la Serencio P LP fait la différence. Pour empêcher les croisements de gaines et ainsi proposer une grande flexibilité d’intégration, la Serencio P LP offre quatre configurations de soufflage contrairement à une centrale standard qui se compose généralement de deux servitudes. Pour éviter les contraintes gravitaires lors de l’installation, et ainsi améliorer le temps de pose, la Serencio P LP est équipée d’une pompe de relevage des condensats. Cette solution permet également une simplicité d’entretien avec un accès aux composants internes facilité en intégrant des portes coulissantes. Un moteur silencieux et performant Afin de s’adapter aux différents types d’espaces, du bureau aux petits commerces en neuf comme en rénovation, les débits de la centrale Serencio P LP varient de 500 à 2 500 m3/h tout en offrant un faible niveau sonore. De plus, le produit permet de traiter les établissements ERP de classe 1 à 4 grâce à sa moto-turbine métallique conforme CH36 à partir de la taille 1000. Une qualité d’air optimum Muni d’un filtre ISO Epm1 60% (F7) et d’un filtre ISO Epm10 60% pour la reprise, la Serencio P LP valorise la qualité de l’air. Afin d’accentuer davantage le traitement de l’air entrant et ainsi garantir un environnement intérieur sain et confortable, un filtre ISO Epm 70% (F8) peut être ajouté en option au soufflage. Un préfiltre ISO grossier (G4) peut venir compléter en option la configuration précédente afin de minimiser le coût des maintenances. Des économies d’énergie Afin d’optimiser les économies d’énergie, la centrale Serencio P LP est équipée d’un échangeur à plaques d’un rendement de plus de 90% certifié Eurovent, apportant une solution éco-performante avec une récupération d’énergie optimale. Sa conception intègre également des moto-ventilateurs offrant des SFP parmi les plus basses du marché. Atlantic s’engage pour l’innovation et la conformité aux normes les plus strictes en proposant pour les bâtiments tertiaires des solutions compatibles avec les systèmes de ventilation modulée sous Avis Technique N°14/16-2188-V2. Pour en savoir plus exit_to_app