AEROBLOC : le receveur extra plat ultra léger

Le receveur Aerobloc extra-plat, fabriqué en France, allie robustesse et qualité d'innovation.

Conçu en Aerobloc (composé à plus de 50% de matériaux recyclés PET), il assure légèreté et rigidité. Certifié NF, il résiste aux impacts, aux chocs thermiques et charges lourdes.

Matériaux (détail) :