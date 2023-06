Tablier acrylique sur mesure Jacob Delafon

Le nouveau tablier Jacob Delafon est un habillage en mousse hydrofuge revêtu d’une plaque en Acrylique, blanc brillant ou blanc mat pour une harmonie parfaite avec la finition de la baignoire. Disponible en L180xl80 et 60 cm de hauteur, il est re-découpable en longueur, en largeur et en hauteur, pour s’adapter à la taille de la baignoire tout en restant démontable (plus besoin de trappe de visite !).

Il s’installe en 1h seulement, ne nécessite aucun percement, ni au sol, ni au mur et permet de corriger les faux aplombs du mur : Une solution idéale en rénovation. Léger et facile à transporter, il est particulièrement robuste puisqu’il rend la baignoire autoportante sur la face avant. S’adaptant à la majorité des baignoires à encastrer en acrylique Jacob Delafon, il s’installe aussi bien en angle qu’en niche. Tout comme nos baignoires acryliques, il est fabriqué en France.

Pour en savoir plus exit_to_app