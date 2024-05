AG27 | Devenir Responsable Gaz PG (Professionnel Gaz) - formation initiale

L'appellation PG (Professionnel Gaz) atteste de la capacité des entreprises à intervenir sur les installations intérieures domestiques au gaz, afin d’en améliorer la qualité et la sécurité, pour un meilleur confort et une plus grande satisfaction du client. Le Responsable Gaz valide les certificats de conformité des installations.

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Non En Alternance : Non À distance : Non

Objectifs :

Maîtriser les bases réglementaires du gaz

Maîtriser les règles de pose d'une ligne gaz

Réussir le passage de son test de validation

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Isolation - Rénovation Montant : 490 € TTC Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Le stagiaire maîtrise l'installation des équipements courant fonctionnant au gaz. La formation AG27 est un stage qualifiant permettant de valider son habilitation Responsable Gaz PG valable 3 ans. Le stagiaire présentera sa carte d'identité et son numéro de sécurité sociale. Publics ciblés : Tout installateur visant l'habilitation Responsable Gaz

Programme :

Réglementation gaz

Arrêté du 2 août 1977

Caractéristiques des gaz

Chauffe-eau non raccordé

Évacuation des produits de combustion

Locaux et ventilation

Installations de gaz

Alimentation en gaz des appareils

Certificats de conformité

Organe de coupure

Robinets de commande d'appareils

Tuyauteries fixes

Étanchéite de l'installation

Sessions :