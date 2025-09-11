ConnexionS'abonner
AIRSPRAY® F ICE : enduit de lissage polyvalent

TOUPRET SA
AIRSPRAY® F ICE est un enduit de finition en pâte, spécialement conçu pour une application à la machine Airless.

Polyvalent, il permet de garnir et lisser les supports tout en garantissant une finition très soignée. Il s’utilise en intérieur sur supports bruts ou peints, en neuf comme en rénovation. Son principal atout est la rapidité de redoublement, en particulier sur plaques de plâtre.                                                            

Les avantages de AIRSPRAY® F ICE :

  • Pour garnir et lisser
  • Finition très soignée
  • Application à l'Airless
  • Redoublement rapide sur plaque de plâtre

Matériaux (détail) :

  • Charges très fines de carbonates de calcium et de résines.

Labels et certifications (détail) :

  • EN 16-566: enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
  • NFT 36-005: caractérisation des produits peintures.
  • DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
  • DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Prêt à l’emploi
Épaisseur d’application : jusqu’à 3 mm
Consommation : 1,7 kg/m²/mm en moyenne (sur plaque de plâtre)
Temps d’utilisation : illimité
Redoublement : dès que l’enduit est sec
Recouvrement : 24h à 48h après séchage complet
Couleur : blanc
Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa
Matériel : Airless à piston à partir de 5 L/min, buse conseillée 5.31, 5.35, 6.31 ou 6.35

Labels et certifications

  • EN

Divers

Enduit de finition en pâte, intérieur, pour application à la machine Airless. Sur tous supports neufs ou rénovés, bruts ou peints : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous types d’enduits, ciment, béton. Recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
