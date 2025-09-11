AIRSPRAY® F ICE : enduit de lissage polyvalent

AIRSPRAY® F ICE est un enduit de finition en pâte, spécialement conçu pour une application à la machine Airless.

Polyvalent, il permet de garnir et lisser les supports tout en garantissant une finition très soignée. Il s’utilise en intérieur sur supports bruts ou peints, en neuf comme en rénovation. Son principal atout est la rapidité de redoublement, en particulier sur plaques de plâtre.

Les avantages de AIRSPRAY® F ICE :

Pour garnir et lisser

Finition très soignée

Application à l'Airless

Redoublement rapide sur plaque de plâtre

Matériaux (détail) :

Charges très fines de carbonates de calcium et de résines.

Labels et certifications (détail) :