Sablé : l’enduit décoratif minéral aux reflets subtils
Sablé : l’essence du minéral pour des intérieurs inspirés
Dans l’univers décoratif, la matière raconte toujours une histoire. Avec l’enduit décoratif Sablé, chaque mur devient une surface vivante, animée par des reflets changeants et lumineux. Inspiré des dunes balayées par le vent, cet enduit décoratif incarne l’équilibre parfait entre élégance minérale et chaleur contemporaine.
Une atmosphère raffinée et chaleureuse
Le Sablé offre un fini texturé et subtil où chaque grain de sable capte la lumière avec délicatesse. Le résultat est un décor moiré, satiné et nuancé, qui habille les intérieurs d’une atmosphère à la fois sereine, chaleureuse et inspirante.
Dans un appartement contemporain, un hôtel design ou une maison de caractère, il introduit une dimension sensorielle et naturelle, transformant chaque espace en lieu unique.
L’art de composer vos ambiances avec un nuancier de 20 couleurs
Le nuancier Sablé se décline en 20 teintes exclusives, allant des nuances douces et apaisantes aux tonalités plus profondes et affirmées. Cette richesse chromatique permet aux architectes et décorateurs de créer des ambiances sur-mesure, adaptées à chaque projet :
- Des beiges et sables clairs pour des espaces lumineux et apaisants.
- Des gris et minéraux élégants pour des intérieurs contemporains.
- Des tons chauds et intenses pour des décors enveloppants et raffinés.
Pourquoi choisir Sablé ?
- Un rendu texturé et lumineux qui révèle la profondeur des espaces.
- Une esthétique minérale et intemporelle, inspirée des paysages naturels.
- Une atmosphère chaleureuse et élégante, adaptée à tous types de projets.
- Un nuancier riche de 20 couleurs, pour libérer la créativité architecturale.
Avec le Sablé, la matière minérale s’exprime dans toute sa subtilité. Plus qu’un revêtement mural, il devient un vecteur d’ambiance et d’identité, offrant aux architectes et décorateurs une infinité de possibilités pour composer des intérieurs élégants, lumineux et inspirants.
