Toupret : Séverine Dufour nommée « Country manager Benelux »
Mis à jour le 03 octobre 2025 à 16h41
Le groupe français Toupret, spécialiste des enduits de préparation et décoration des murs, annonce la nomination de Séverine Dufour au poste de « Country manager Benelux ». Il s’agit de la première femme nommée à la tête d’une « business unit » du groupe Toupret.
À ce jour, il existe cinq business unit Toupret : au Benelux, au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne et en Pologne.
Basée à Bruxelles, Séverine Dufour remplace Hugo Myncke, qui occupait ce poste depuis 2008.
Une solide expérience dans les secteurs du bricolage et le négoce de matériaux
Diplômée d’un master en communication et médias de l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS), elle a commencé sa carrière chez Brico, avant de rejoindre YouBuild - MPro, Immo Balcaen puis Bois Watteau. Elle intègre ensuite Toupret Benelux en 2022, en tant que responsable marketing.
Désormais Country manager Benelux, elle devra accompagner la croissance de l’activité sur les marchés belges, néerlandais et luxembourgeois.
« La nomination de Séverine Dufour s’inscrit pleinement dans la continuité de notre stratégie de développement en Europe. Forte de son expérience dans les secteurs du bricolage, de la construction et du négoce de matériaux, elle apporte une vision stratégique sur un marché exigeant, mais riche en opportunités », a estimé Gary Haworth, directeur général de Toupret.
« C’est une étape importante et ma priorité sera de renforcer les liens de proximité avec nos partenaires et nos clients, tout en valorisant l’expertise et la qualité qui font la force de Toupret », a de son côté réagi Séverine Dufour.
Pour rappel, Toupret fabrique des enduits dans trois usines françaises : à Corbeil-Essonnes (91), Tigery (91) et Saint-Étienne (42). Le groupe commercialise ses produits dans 8 500 points de vente en France et réalise plus de 83,9 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Par Claire Lemonnier
