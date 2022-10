Modul'up Habitat 2s3 : Revêtement de sol PVC acoustique U2s pose libre

Next

Modul'up habitat 2s3 est un sol PVC acoustique 20 dB en pose libre, disponible en lés et adapté aux locaux de type U2s P3 ainsi que pour les parties privatives de l'habitat. Cette solution permet une pose directe sur des supports neufs ou anciens sans colle, y compris en recouvrement des sols amiantés (selon la règlementation en vigueur). Son installation en pose libre permettra de faciliter la dépose et le recyclage du revêtement en fin de vie. Elle offre également une stabilité dimensionnelle parfaite et une facilité d'entretien de par son traitement de surface OVERCLEAN.

Modul’up habitat propose 30 références différentes associées à des décors de haute qualité à la finition réaliste.

La collection Modul'up habitat est disponible au format lés de 2 mètres de largeur.

Conception et fabrication françaises à partir de matières premières garanties sans phtalate. Garantie 7 ans.

Modul’up habitat est également disponible dans le concept de pose rapide Fast Flooring.

Caractéristiques :