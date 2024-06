Ancrages de toit Secur+® : crochet de sécurité

Solution sécurité : ancrages de toit et crochets de sécurité de FRENEHARD, une gamme complète pour tous les types de toitures.

FRENEHARD conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de points d’ancrage pour E.P.I. (Equipement de Protection Individuelle) et crochets de sécurité avec témoin de chute spécialement conçus pour sécuriser les interventions de courte durée sur toitures.

Les ancrages de toit et des crochets de sécurité avec témoin de chute Frénéhard (fournis avec les fixations) sont robustes, simples et rapides à poser. Conformes aux dernières normes de sécurité, ils sont adaptés à chaque toiture et couverture :

Tuile

Ardoise

Bac acier

Joint debout

Toit plat

Fibre-ciment

Les ancrages de toit et crochets de sécurité Frénéhard sont en acier galvanisé à chaud après fabrication ou en inox, suivant les modèles.

Une palette de 185 teintes RAL permet de répondre à vos attentes et de sublimer les toitures.

En fonction du type et support de toiture, les ancrages de toit pour E.P.I. et crochets de sécurité SECUR+® peuvent être droits, cambrés (25 ou 50 mm) ou chantournés. Les fixations fournies sont étudiées pour s’adapter aux différentes structures et répondre aux normes en vigueur. L’utilisation de toute autre fixation est formellement interdite !

SURS :

Pour être entièrement conformes aux normes, tous nos ancrages sont conditionnés avec les fixations appropriées et notice de pose. Le témoin de chute permet de s’assurer que le crochet n’a jamais réceptionné une chute. En cas de chute, le témoin se détache sans compromettre l’arrêt de la chute et permet d’identifier les crochets à remplacer.

Pour assurer résistance et longévité, tous nos crochets de sécurité et ancrages de toits sont en feuillard 35x3 mm et revêtus par galvanisation à chaud après fabrication (norme NF EN ISO 1461).

PRATIQUES :

Innovation FRENEHARD, les connecteurs sur fermettes viennent révolutionner la pose des crochets de sécurité et ancrages de toit pour E.P.I. sur fermettes. Leur conception permet de fixer solidement les ancrages à la structure tout en préservant l’étanchéité de l’écran de sous toiture.

ESTHÉTIQUES :

Nos ancrages ont été conçus pour être discrets, parfaitement intégrés à la toiture. Positionnés à des points stratégiques (fenêtre de toit, cheminée...), ils sont à peine visibles depuis le sol. FRENEHARD propose par défaut des teintes proches du matériau utilisé pour la couverture. Sur demande, ils peuvent être teintés au RAL de votre choix (185 RAL possibles).

LES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES :

Le décret n°2004-924 de septembre 2004 relatif aux travaux en hauteur précise que la priorité doit être donnée à la protection collective sur la protection individuelle. Il instaure aussi une obligation de résultats, plutôt qu’une obligation de moyens.

POURQUOI POSER DES ANCRAGES ?

La loi n°93-1418 de décembre 1993 définit les responsabilités de chaque intervenant en matière de sécurité et fait mention d’une obligation d’assurer la sécurité et de protéger les travailleurs du bâtiment. Le maître d’ouvrage a l’obligation d’élaborer un D.I.U.O. (Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage) prévoyant les équipements indispensables à l’accès et l’entretien des toitures dès la conception d’un bâtiment.

À ce titre, les points d’ancrages pour E.P.I. doivent y figurer avec la notice du fabricant fournie dans chaque carton.

En fonction de leur utilisation, les ancrages doivent répondre aux normes en vigueur. Il s’agit de la norme EN 795 : 2016 classe A pour les points d’ancrage et de la norme EN 517 : 2006 classes A et B pour les crochets de sécurité.

Matériaux (détails) :

Acier galvanisé à chaud après fabrication

Labels & Certifications (détails) :