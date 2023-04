Armoire à provisions SPACE TOWER par BLUM

Charge par tiroir : jusqu’à 70 kg

Armoire à provisions flexible avec blocs-tiroirs à l'anglaise

SPACE TOWER avec tiroirs à l’anglaise et étagère en partie supérieure

Dimensions flexibles du corps de meuble

Confort d'utilisation élevé grâce à BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse

Combinaison possible avec SERVO-DRIVE

Fonction TIP-ON pour les faces sans poignées