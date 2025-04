Blum France

BLUM - La vision du mouvement parfait

Fondée en 1952, Blum est une entreprise autrichienne familiale spécialisée dans la fabrication de ferrures pour meubles. Depuis ses débuts, Blum a constamment innové et élargi sa gamme de produits, se positionnant comme un leader mondial dans son domaine. Des systèmes pour portes relevables aux charnières, en passant par une large gamme de coulissants et de systèmes Pocket, chez Blum le mouvement parfait est une quête permanente.

Innovation et technologie

Blum est synonyme d'innovation et de développement de produits avant-gardistes. L'entreprise investit considérablement dans la recherche et le développement pour offrir des solutions qui améliorent la fonctionnalité et le confort d'utilisation des meubles au quotidien. Grâce à des technologies de pointe, Blum conçoit des systèmes qui combinent design et utilité, tels que les systèmes de charnières et de tiroirs, reconnues pour leur durabilité et leur mouvement fluide.

Engagement envers la qualité

La qualité est au cœur des préoccupations de Blum. En utilisant des matériaux résistants et en appliquant des standards de production rigoureux, l'entreprise garantit des produits fiables et durables. Blum met également l'accent sur le service client, offrant un support technique et des conseils pour aider les professionnels et les consommateurs à tirer le meilleur parti de ses produits.

Responsabilité environnementale et sociale

Blum s'engage envers des pratiques durables et responsables. L'entreprise investit dans des technologies plus écologiques et met en place des processus de fabrication qui réduisent l'impact environnemental. De plus, Blum valorise le bien-être de ses employés et de ses partenaires à travers une culture d'entreprise inclusive et respectueuse, promouvant la diversité et l'épanouissement personnel.