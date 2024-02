Ascenseurs & Escaliers

OBJECTIFS :

1-Ascenseurs

Connaître les différents types d’ascenseur, la terminologie et la définition des éléments constitutifs. Comprendre les obligations de maintenance et d’entretien. Maîtriser la norme handicap concernant les ascenseurs. Contrôler la mise en œuvre et la conformité des matériaux utilisés.

2-Escaliers

Connaître la terminologie et la définition des éléments constitutifs. Connaître les matériaux utilisés et pouvoir dimensionner un escalier en fonction du nombre d’unité de passage, de la hauteur à monter, de l’emmarchement, de la ligne de foulée. Contrôler la mise en œuvre et la

conformité des matériaux utilisés.

PROGRAMME :

1-Ascenseurs

La terminologie

Les équipements de sécurité

Les différents types

La maintenance et l’entretien

Les normes PMR

Principe de mise en œuvre

Les coûts

2-Escaliers

Terminologie

Définitions

Matériaux utilisés

Dimensionnement

Labels et certifications (détail) :

QUALIOPI

- Principe de mise en œuvr